विज्ञापन
विशेष लिंक

अनमोल विश्नोई का क्या होगा? प्लेन लैंड होते ही एक्शन में आएगी NIA, गैंगस्टर के पीछे 6 राज्यों की पुलिस

Anmol Bishnoi News: दिल्ली एनसीआर में नया अंडरवर्ल्ड खड़ा करने की सोच रहे गैंगस्टरों की शामत आ गई है. भारत अमेरिका, कनाडा और जॉर्जिया से कई वांटेड क्रिमिनल को स्वदेश वापस लाया जा रहा है.

Read Time: 2 mins
Share
अनमोल विश्नोई का क्या होगा? प्लेन लैंड होते ही एक्शन में आएगी NIA, गैंगस्टर के पीछे 6 राज्यों की पुलिस
anmol vishnoi
नई दिल्ली:

गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई फ्लाइट से 12 बजे के बाद इंडिया पहुंचेगा. लेकिन फ्लाइट लैंड करते ही क्या होगा, ये सवाल सभी के जेहन में होगा. बाबा सिद्दीकी मर्डर केस समेत कई बड़े मामलों में अनमोल वांटेड है. NIA ने अनमोल बिश्नोई पर 10 लाख का इनाम रखा हुआ और उसके खिलाफ केस दर्ज किया हुआ है. माना जा रहा है कि NIA उसे एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लेगी. इसके बाद आज ही उसे कोर्ट में पेश किया जा सकता है. अनमोल पर दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, गुजरात पुलिस के साथ कुछ और राज्यों की पुलिस ने केस दर्ज किए है.

हालांकि अब तक की जानकारी के मुताबिक अनमोल को सबसे पहले NIA ही कस्टडी में लेगी. इसके बाद आने वाले समय में अलग अलग राज्यों की पुलिस उसे रिमांड पर लेगी. NIA ने 2022 में गैंगस्टरों और संगठित अपराध को लेकर 2022 में अनमोल के खिलाफ केस दर्ज किया था. इसी केस में उस पर 10 लाख का इनाम रखा था. इसी मामले में एनआईए उसे गिरफ्तार करेगी.

अनमोल विश्नोई पर एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी समेत कई मर्डर केस है. अनमोल बिश्नोई पर बाबा सिद्दीकी मर्डर केस समेत 18 गंभीर मामले दर्ज हैं. वह राजस्थान की जोधपुर जेल में सजा भी काट चुका है. अनमोल को 7 अक्टूबर 2021 को जमानत पर छोड़ा गया था. उसके खिलाफ जांच एजेंसियों ने 2023 में चार्जशीट भी दाखिल की थी. NIA ने उसे मोस्टवांटेड अपराधियों की लिस्ट में शामिल कर उस पर 10 लाख का इनाम रखा है. सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में भी उसका नाम है. सरकार लंबे समय से उसे भारत लाने की कोशिश में जुटी थी. इससे पहले वेंकटेश गर्ग, अर्श डल्ला, भानु राणा जैसे गैंगस्टरों को वापस लाने में कामयाबी मिली है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Anmol Bishnoi, Lawrence Bishnoi, Delhi Airport
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com