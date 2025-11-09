महाराष्ट्र: नाबालिग लड़की के साथ बदसलूकी, आरोपी के साथ डिप्टी सीएम अजित पवार की फोटो वायरल

महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के माढा तालुका के टेंभुर्णी गांव में एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुई शर्मनाक घटना ने पूरे इलाके को शर्मसार कर दिया है. आरोप है कि एक कार में सवार 5 लोगों ने नाबालिग को जबरन रोका और उसके साथ अनुचित व्यवहार किया. इस मामले में एक चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब घटना में इस्तेमाल की गई कार की तस्वीरें सामने आईं, जिसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार एक पूजा कार्यक्रम में उसी कार के साथ नजर आ रहे हैं.

पुलिस के अनुसार, यह कार अजिंक्य संगीतराव नाम के एक वकील की है, जो इस मामले में मुख्य आरोपी है. अजिंक्य संगीतराव समेत चार अन्य आरोपी फिलहाल फरार चल रहे हैं. पुलिस ने इन सभी के खिलाफ POCSO एक्ट और SC/ST एक्ट के तहत थेवुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया है. पीड़िता के परिवार का ये भी आरोप है कि आरोपियों ने न केवल लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया, बल्कि घटना का वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी भी दी.

यह मामला अब राजनीतिक रंग भी पकड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि आरोपी वकील की कार की पूजा के दौरान डिप्टी सीएम अजित पवार की मौजूदगी वाली तस्वीरें वायरल हो रही हैं. पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज़ कर दी गई है और फरार आरोपियों की तलाश में टीमें गठित की गई हैं. हालांकि, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है.