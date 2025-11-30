विज्ञापन
भोपाल : डिजिटल सिग्नेचर के लिए गए युवक की बेरहमी से पिटाई, वीडियो भी वायरल, केस दर्ज

इस मामले में चौंकाने वाली बात ये है कि जिस शख्स की बेरहमी से पिटाई हुई, उसके खिलाफ भी सरकारी काम में बाधा डालने और मारपीट का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है.

  • भोपाल में फार्मेसी सर्टिफिकेट पर डिजिटल सिग्नेचर कराने गए युवक को फार्मेसी काउंसिल में बेरहमी से पीटा गया
  • पीड़ित तुषार सुनार ने वीडियो जारी कर काउंसिल अध्यक्ष संजय जैन समेत अधिकारियों पर अत्याचार का आरोप लगाया
  • पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर संजय जैन सहित कई अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है
भोपाल:

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. फार्मेसी सर्टिफिकेट पर डिजिटल सिग्नेचर कराने गए एक युवक को मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल के दफ्तर में बुरी तरह पीट दिया गया. मारपीट का दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद फार्मेसी काउंसिल के अध्यक्ष संजय जैन सहित अन्य अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई. काउंसिल के एक कर्मचारी की शिकायत पर पिटने वाले युवक के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है.

वीडियो वायरल, पुलिस ने दर्ज किया केस

पीड़ित युवक तुषार सुनार ने हमले के तुरंत बाद एक वीडियो जारी किया, जिसमें वह रोते-बिलखते हुए कहता है कि मेरा नाम तुषार है. फार्मेसी काउंसिल अध्यक्ष संजय जैन, केके यादव, गोपाल यादव और अन्य अधिकारियों ने मुझे बेरहमी से पीटा. मुझे अंदर घसीटकर ले गए और प्राइवेट पार्ट पर मारा, खून निकल आया. मैं मुख्यमंत्री से कार्रवाई की गुहार लगाता हूं. यह वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर भारी बवाल मच गया और पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू की. हबीबगंज पुलिस ने वायरल फुटेज के आधार पर संजय जैन सहित कई अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

कैसे शुरू हुआ पूरा विवाद

चौंकाने वाली बात यह है कि काउंसिल कर्मचारी की शिकायत पर तुषार के खिलाफ भी सरकारी काम में बाधा डालने और मारपीट का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है. तुषार के अनुसार, वह पिछले एक महीने से अपने सर्टिफिकेट पर डिजिटल सिग्नेचर कराने के लिए दफ्तर के चक्कर लगा रहा था. शुक्रवार को जब वह रजिस्ट्रार के कमरे में पहुंचा, तो बताया गया कि वह लंच पर हैं. कई घंटे बीत गए, थक हारकर जब उसने दोबारा अफसरों के कमरे की ओर जाने की कोशिश की, तो विवाद शुरू हो गया.

छात्र संगठन का गुस्सा फूटा

तुषार का आरोप है कि गार्ड ने उसका कॉलर पकड़कर जोर से धक्का दिया, जिससे वह पीछे की ओर जाकर लोहे की चैनल से टकरा गया. कुछ ही सेकंड में कई कर्मचारी बाहर आए और उसे घेरकर लात-घूंसों से पीटना और अंदर घसीटना शुरू कर दिया. घटना के बाद परिसर में छात्र संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा. ABVP ने काउंसिल कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया और संजय जैन के इस्तीफे की मांग की. इससे पहले NSUI कार्यकर्ताओं ने दफ्तर में घुसकर नारेबाजी की और अध्यक्ष जैन की नेमप्लेट पर काली स्याही पोत दी. दोनों संगठनों ने चेतावनी दी है कि जब तक संजय जैन पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती, उनका विरोध जारी रहेगा.

पूरी स्टोरी पढ़ें

