कनाडा में 30 साल की हिमांशी की हत्या, अब्दुल गफूरी को खोज रही पुलिस- संदिग्ध को जानती थी मृतका

कनाडा के शहर टोरंटो में एक 30 वर्षीय भारतीय महिला की हत्या कर दी गई है. हत्या के बाद पुलिस ने एक संदिग्ध के लिए पूरे कनाडा में गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है. मृतक भारतीय महिला की पहचान हिमांशी खुराना के रूप में हुई है. टोरंटो पुलिस हत्या के सिलसिले में टोरंटो के ही रहने वाले 32 वर्षीय अब्दुल गफूरी की तलाश कर रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हिमांशी खुराना संदिग्ध अब्दुल गफूरी को जानती थी.

टोरंटो में मौजूद भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने इस घटनाक्रम की पुष्टि की और इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में, वाणिज्य दूतावास ने कहा, "टोरंटो में एक युवा भारतीय नागरिक हिमांशी खुराना की हत्या से हम बहुत दुखी और स्तब्ध हैं. गहरे दुख की इस घड़ी में हम उनके शोक में डूबे परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं."

We are deeply saddened and shocked by the murder of Ms. Himanshi Khurana, a young Indian national, in Toronto. We extend our deepest condolences to her bereaved family during this moment of profound grief. The Consulate has been in close touch with the matter over the past few… — IndiainToronto (@IndiainToronto) December 23, 2025

वाणिज्य दूतावास ने आगे कहा कि अधिकारी पिछले कुछ दिनों से मामले पर करीब से नजर रख रहे हैं और कनाडाई अधिकारियों के साथ अच्छे से कॉनिडेट करते हुए परिवार को हर संभव सहायता दी जा रही है.

आखिर हिमांशी के साथ क्या हुआ?

टोरंटो पुलिस के अनुसार, एक लापता व्यक्ति की रिपोर्ट मिलने के बाद अधिकारियों को सबसे पहले बीते शुक्रवार देर रात सतर्क किया गया. पुलिस ने एक बयान में कहा, "शुक्रवार, 19 दिसंबर, 2025 को लगभग रात 10:41 बजे, पुलिस ने स्ट्रेचन एवेन्यू और वेलिंगटन स्ट्रीट वेस्ट क्षेत्र में एक लापता व्यक्ति की जानकारी मिलने के बाद रिस्पॉन्स किया." अगली सुबह, अधिकारियों ने बड़े स्तर पर खोज की.

पुलिस ने कहा, "शनिवार, 20 दिसंबर, 2025 को सुबह लगभग 6:30 बजे, अधिकारियों ने लापता महिला की बॉडी को एक आवास के अंदर पाया." पुलिस ने कहा कि यह हत्या मानी जा रही है. पुलिस ने पुष्टि की कि मृतका और संदिग्ध एक-दूसरे को जानते थे. CBS न्यूज ने पुलिस सूत्रों के हवाले से बताया कि जांचकर्ताओं ने कहा कि मामला "इंटिमेंट पार्टनर से जुड़े हिंसा" से जुड़ा प्रतीत होता है. यानी पुलिस को लगता है कि दोनों एक रिलेशनशिप में थे.

अब संदिग्ध अब्दुल गफूरी पर फर्स्ट-डिग्री हत्या के लिए पूरे कनाडा में वारंट जारी किया गया है. अगर अदालत ने पाया कि पहले से प्लानिंग करके, एक इरादे के साथ इस हत्या को अंजाम दिया गया है तो आरोपी को पैरोल के बिना आजीवन कारावास की सजा हो सकती है. जांच जारी है, पुलिस अधिकारी संदिग्ध का पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने के प्रयास कर रहे हैं.

