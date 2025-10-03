मेरठ: मर्डर करते हुए वीडियो वायरल करने वाले बदमाश से पुलिस की मुठभेड़, दोनों पैरों में लगी गोली

यूपी के मेरठ में लाइव मर्डर कर योगी की पुलिस को चुनौती देने वाले बदमाश का पुलिस ने बुरा हाल कर डाला, हालत ये है कि अब वो अपने पैरों पर भी खड़ा नहीं हो पा रहा है. लाइव मर्डर के बाद वीडियो वायरल कर उसने जो मेरठ में खौफ फैलाने की कोशिश की, वो बदमाश अब खुद खौफ में है. पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ के बाद उसकी चीख निकल गई. इस कत्ल को अंजाम दिलाने वाला मास्टरमाइंड भाग निकला. मेरठ में इस लाइव मर्डर को सबने देखा कि कैसे एक के बाद एक तीन गोलियां मारकर हत्या की गई.

लाइव मर्डर करने वाले का बुरा हाल

सीएम योगी की पुलिस को चुनौती देने वाला अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा है और पुलिस के कंधों पर लटकर अस्पताल जा रहा है. योगी की पुलिस ने इसका क्या हाल कर डाला...चीख निकल आई हैं और रहम की दुहाई मांग रहा है. इस बदमाश का नाम है ज़ुल्कमर. इसी ने लाइव मर्डर योगी की पुलिस को खुली चुनौती दी थी, लेकिन उस चुनौती के बाद इसका क्या हश्र हुआ, उसे देख कोई भी अपराधी खौफ खाएगा. जुल्कमर आज एक फिर बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रहा था लेकिन योगी की पुलिस से सामना हो गया और मुठभेड़ में दोनों पैरों में गोली लगी है. उसके पास से एक पिस्टल, कारतूस और खोखे भी बरामद हुए, लेकिन इसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला.

क्या है पूरा मामला

बुधवार को लोहियानगर थाना इलाके में ट्यूबवेल के पास एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई. कुछ देर बाद उसकी शिनाख्त लिसाड़ी गेट थाना इलाके के रहने वाले आदिल के रूप में हुई, ये कत्ल एक कहानी बना था. लेकिन गुरुवार को आदिल के लाइव मर्डर की तस्वीरें वायरल हो गई. जिस शख्स ने पिस्टल से तीन गोलियां बरसाकर हत्या की उसकी वीडियो वायरल हो गई. इस वीडियो ने कानून व्यवस्था और पुलिस के दावों की ना केवल पोल खोली बल्कि मेरठ में दहशत और खौफ फैलाने का भी काम कर दिया.

अभी इस वीडियो की जांच चल ही रही थी कि कत्ल करने वालों ने बाइक चलाने की भी वीडियो वायरल कर एक और सनसनी फैला दी. आदिल की हत्या के मामले में परिवार के लोगों ने 7 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया था और आज पुलिस का उन्हें में से दो बदमाशों से आमना सामना हो गया. एसएसपी का कहना है कि हमजा ने इस कत्ल की वारदात को इसलिए अंजाम दिलाया क्योंकि हमजा से आदिल की कहासुनी हो गई थी और वहीं आदिल को बुलाकर ले आया था और फिर वीडियो बनाकर वायरल कराई थी.

यूपी में दहशत फैलाने वालो की खैर नहीं

जुल्कमर तो पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया, लेकिन इस कत्ल में शामिल कई और बदमाश अभी पुलिस की पकड़ से दूर हैं और उन्हें पकड़ना भी किसी चुनौती से कम नहीं, इतना जरूर है कि पुलिस ने लाइव मर्डर कर दहशत फैलाने वाले का बुरा अंजाम तो कर डाला, लेकिन मेरठ में फैली दहशत अभी भी कम नहीं हुई है क्योंकि ये पहला मर्डर था जिसमें कातिल कैमरे के इतना करीब था.