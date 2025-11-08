ऐसी वाइफ नसीब से मिलती है... पति को क्या पता था 'रीलबाज' अंजलि ही प्रेमी की खातिर बन जाएगी कातिल

मेरठ की मुस्कान की तरह पति के साथ खूनी खेल खेलने वाली अंजलि के नए-नए राज सामने आ रहे हैं. प्रेमी अजय के हाथों अपने पति राहुल की तीन-तीन गोलियां मारकर हत्या कराने की आरोपी अंजलि को इंस्टाग्राम पर रील बनाने का तगड़ा शौक था. उसका इंस्टा अकाउंट रील्स से भरा पड़ा है. रील्स में अंजलि की कातिल मुस्कान को उसका पति समझ नहीं पाया, और जब समझा तो बहुत देर हो चुकी थी. अब अंजलि के जेल जाने के बाद उसकी कई रील्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

तीन बच्चों की मां अंजलि को इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने का शौक था. वह कभी पति तो कभी बच्चों के साथ भी रील्स बनाती थी. उसकी ज्यादातर रील्स अकेले की हैं. उसके पति राहुल की इंस्टाग्राम आईडी पर भी अंजली के साथ कई रील्स हैं. अब ये रील चर्चा का विषय बनी हुई हैं.

राहुल की एक वीडियो सबसे ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें वह कह रहा है कि "एक अच्छी वाइफ बहुत नसीब से मिलती है. मेरा नसीब अच्छा था जो मुझे तुम मिली... लव यू माई वाइफ." लेकिन राहुल को क्या अंदाजा था कि जिस पत्नी पर वह आंख मूंदकर भरोसा कर रहा है, वहीं एक दिन उसकी कातिल बन जाएगी.

बता दें कि अंजलि के पति राहुल का 1 नवंबर को मेरठ के परीक्षितगढ़ थाना इलाके के अगवानपुर गांव के बाहर खेत में गोलियों से छलनी शव मिला था. उसे दो गोली सीने में और एक पीठ पर मारी गई थी. पहले तो पुलिस को लगा कि शायद लूटपाट के इरादे से हत्या की गई है, लेकिन गहराई से छानबीन में कातिल राहुल की अपनी ही पत्नी अंजलि और उसका प्रेमी अजय निकला.

राहुल के कॉल रिकॉर्ड से पुलिस अजय तक पहुंची. जब उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने पूरा सच उगल दिया. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, अजय ने बताया कि वह पिछले करीब डेढ़ साल से अंजलि के साथ रिश्ते में था. पति राहुल जब घर पर नहीं होता था, तब उसका आना जाना लगा रहता था.

अजय ने बताया था कि एक दिन अंजलि के पति ने उसे देख लिया तो बवाल काट दिया. अंजलि से मारपीट भी की. इसके बाद अंजलि अपने पति को रास्ते से हटाने का दवाब बनाने लगी. इसी के चलते उसने 1 नवंबर को राहुल को फोन करके बुलाया और तीन गोलियां मार दीं. पुलिस ने अजय और अंजलि को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

