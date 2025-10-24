प्रेम संबंध, ब्रेकअप और सुसाइड.. मुंबई में रिश्तों की ये कहानी डराने वाली है

प्यार अंधा होता है... ये कहावत तो आपने कई बार सुनी होगी लेकिन क्या आपको पता है कि इस अंधेपन में कई बार प्रेमी सही और गलत का फर्क ही नहीं समझ पाता. मुंबई के काला चौकी इलाके से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां एक शख्स ने अपनी गर्लफ्रेंड पर सिर्फ इसलिए हमला कर दिया क्योंकि उसे उसपर शक था. उसे शक था कि उसकी गर्लफ्रेंड का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है. और इसी शक में उसने ब्रेकअप होने के बाद पहले उसपर हमला किया और बाद में खुद भी आत्महत्या कर ली. पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर इसकी जांच शुरू कर दी है.

पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी शख्स का उसकी गर्लफ्रेंड से 8 दिन पहले ही ब्रेकअप हुआ था. आरोपी इस बात से काफी परेशान था कि उसका अब ब्रेकअप हो गया. इस ब्रेकअप के लिए वो अपनी गर्लफ्रेंड को जिम्मेदार मानता था. उसे लगता था कि उसकी गर्लफ्रेंड का किसी दूसरे शख्स से रिलेशन है. इसी शक में उसने शुक्रवार की सुबह अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने का फैसला किया. पुलिस के अनुसार आरोपी जब अपने घर से गर्लफ्रेंड से मिलने निकाल तो उसने अपने साथ किचन में काम आने वाला चाकू रख लिया था. इसके बाद जब वह गर्लफ्रेंड से मिला तो उसने चाकू से उसपर हमला कर दिया. इस हमले में आरोपी की गर्लफ्रेंड बुरी तरह से घायल हो गई.

अपनी गर्लफ्रेंड पर हमला करने के बाद आरोपी ने खुदको भी मारने की कोशिश की. घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी और उसकी गर्लफ्रेंड को अस्पताल में भर्ती कराया. जहां इलाज के दौरान आरोपी की मौत हो गई जबकि उसकी गर्लफ्रेंड की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है.