मुंबई पुलिस ने 2025 में कैसे तोड़ी ड्रग तस्करों की कमर,पढ़ें इनसाइड स्टोरी

मुंबई में नशे के कारोबार के खिलाफ मुंबई पुलिस ने साल 2025 में ऐसा शिकंजा कसा है, जिससे ड्रग्स माफिया की कमर टूटती नजर आ रही है. पुलिस द्वारा जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक, 1 जनवरी 2025 से 21 दिसंबर 2025 के बीच शहर के अलग-अलग इलाकों से 814 करोड़ 17 लाख रुपये से ज्यादा कीमत का नशीला पदार्थ जब्त किया गया है.इस पूरे अभियान के दौरान मुंबई पुलिस ने 7,372 मामले दर्ज किए और 6,628 आरोपियों को गिरफ्तार किया. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इतनी बड़ी कार्रवाई से नशे के नेटवर्क को भारी नुकसान पहुंचा है और कई बड़े रैकेट पूरी तरह से ध्वस्त हुए हैं.

‘चाची' कोड वर्ड और MD तस्करी का बड़ा खुलासा

इस साल की सबसे चौंकाने वाली बात रही MD (Mephedrone) की तस्करी, जिसे नशे के बाजार में ‘चाची' जैसे कोड वर्ड के नाम से पहचाना जाता है. पुलिस ने साल 2025 में 275 किलोग्राम से ज्यादा एमडी जब्त की है. और इस मामले में 376 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है.जांच में सामने आया है कि तस्कर कोड वर्ड्स का इस्तेमाल कर पुलिस से बचने की कोशिश करते थे, लेकिन तकनीकी निगरानी और खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस ने इन नेटवर्क्स को पकड़ लिया.

कोकीन, गांजा और अन्य ड्रग्स की भी बड़ी बरामदगी

MD के अलावा पुलिस ने अन्य नशीले पदार्थों पर भी बड़ी कार्रवाई की है.10.949 किलोग्राम कोकीन जब्त की गई, जिसकी बाजार कीमत करीब 84.40 करोड़ रुपये बताई जा रही है.1,340 किलोग्राम से ज्यादा गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत 44 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है.इसके साथ ही हेरोइन, चरस और कोडीन युक्त कफ सिरप की भी बड़ी खेप पुलिस के हाथ लगी है.

सिर्फ तस्कर नहीं, सेवन करने वालों पर भी सख्ती

मुंबई पुलिस की कार्रवाई सिर्फ बड़े तस्करों तक सीमित नहीं रही. नशे के सेवन के खिलाफ भी कड़ा रुख अपनाया गया है.कुल दर्ज मामलों में से 6,276 केस केवल ड्रग्स कंजम्पशन से जुड़े हैं, जिनमें 5,242 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.इसके अलावा, नशीली दवाओं के रूप में इस्तेमाल होने वाली अल्प्रोजोलम और नाइट्रावेट जैसी टैबलेट्स की 15,341 स्ट्रिप्स भी जब्त की गई हैं.

