गर्दन दबोची, चपरासी ने सड़क पर धारदार हथियार से कलेक्टर ऑफिस की महिला कर्मचारी पर किए वार, खौफनाक वीडियो

वो पीछे से दौड़ता हुआ आया, सामान जमीन पर फेंका, आगे जा रही महिला को गर्दन से दबोचकर जमीन पर गिराया, फिर हाथ में लगे धारदार हथियार से उस पर ताबड़तोड़ वार किए. वह तब तक हथियार उसकी गर्दन के आसपास घोंपता रहा, जबतक महिला बदहवास होकर जमीन पर गिर नहीं गई. ये खौफना वारदात है महाराष्ट्र के पालघर की. जहां दिनदहाड़े एक युवती पर एक फरसा जैसे दिखने वाले हथियार से जानलेवा हमला किया गया.

सड़क पर जा रही लड़की पर जानलेवा हमला

हमलावर ने युवती की गर्दन और पीठ पर ताबड़तोड़ वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया. जब वह बेसुध होकर जमीन पर गिर गई तो वह वहां से फरार हो गया. ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई. हमले का वीडियो बहुत ही भयावह है. लड़की बेसुध हालत में बीच सड़क पर पड़ी थी. तभी वहां से स्कूटी से गुजर रहे एक शख्स की नजर उस पर पड़ी. उसने तुरंत स्कूटी रोकी और आसपास के अन्य लोगों को वहां बुलाया.

चपरासी ने की लड़की की जान लेने की कोशिश

देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई. उन्होंने तुरंत पालघर पुलिस को कॉल कर घटना की जानकारी दी. फॉरेंसिक टीम के साथ पुलिस अधीक्षक यतीश देशमुख तुरंत मौके पर पहुंचे. उन्होंने मौके का मुआयना कर स्थिति का जायजा लेकर घायल लड़की को अस्पताल भिजवाया. जानकारी के मुताबिक, पीड़ित लड़की सरकारी कर्मचारी है. वह पालघर जिलाधिकारी कार्यालय कलेक्टर ऑफिस के राजस्व विभाग में काम करती है. वहीं आरोपी भी सरकारी विभाग से जुड़ा है. जानकारी के मुताबिक, हमलावर एक कोर्ट में चपरासी है.

धारदार हथियार से वार कर लड़की को किया घायल

हमलावर को पकड़ने के लिए पुलिस ने नाकाबंदी कर तलाश शुरू कर दी है. वहीं हमले में गंभीर रूप से घायल लड़की को इलाज के लिए पालघर के ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया था. लेकिन उसकी बेहद नाजुक हालत को देखते हुए उसे प्राथमिक उपचार के बाद आगे के इलाज के लिए बड़े अस्पताल रेफर कर दिया गया. इस वारदात के पीछे की असल वजह अब तक साफ नहीं हो सकी है. पालघर पुलिस मामले की जांच कर रही है. आरोपी का नाम अमोल मुले बताया जा रहा है जो है, जो हमले के बाद से फरार है. वहीं घायल युवती का नाम स्नेहल सावंत है.

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