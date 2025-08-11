मुंबई : वसूली और गैंगवार छोड़ इस धंधे में लगा अंडरवर्ल्ड, छाप रहा खूब नोट

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कई सालों तक अंडरवर्ल्ड का खौफ था, वही जैसे जैसे शहर आगे बढ़ा, वैसे वैसे अंडरवर्ल्ड का दबदबा भी खत्म होता गया. मगर अब क्राइम ब्रांच सूत्रों के अनुसार मुंबई अंडरवर्ल्ड ने सिंथेटिक ड्रग ‘मेफेड्रोन' (एमडी) के प्रोडक्शन और सप्लाई के धंधे में एंट्री की है. इस धंधे में कथित तौर पर कुख्यात गैंगस्टर सलीम डोला और उमेद-उर-रहमान बड़े खिलाड़ी बनकर उभरे रहे है.

वसूली, गैंगवार छोड़ इस धंधे में आजमा रहे किस्मत

क्राइम ब्रांच को शक है कि फरार डॉन दाऊद इब्राहिम, सलीम डोला और उमेद-उर-रहमान पाकिस्तान और दुबई से पैसा मंगवाकर मुंबई और देश के दूसरे हिस्सों में एमडी नेटवर्क को मजबूत कर रहे हैं. जांच एजेंसियों का कहना है कि अंडरवर्ल्ड अब वसूली और गैंगवार छोड़कर नशे के इस हाई-प्रॉफिट धंधे पर फोकस कर रहा है.

साजिद इलेक्ट्रिकवाला किडनैपिंग का लिंक

क्राइम ब्रांच की जांच में सामने आया कि ड्रग माफिया साजिद इलेक्ट्रिकवाला का अपहरण और फिरौती की वारदात सीधे एमडी डील से जुड़ी थी. साजिद ने एमडी की एक खेप के लिए एडवांस पेमेंट ले ली थी लेकिन माल डिलीवर नहीं किया. इसी वजह से उसकी किडनैपिंग की गई. मामले में पकड़े गए 14 आरोपियों में से एक, सरवर खान, सीधे पाकिस्तान में बैठे अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील के भाई अनवर शेख उर्फ अनवर भाई के संपर्क में था.

पूछताछ में क्या कुछ पता चला, जानें

अनवर 1984 में भारत से भाग गया था और हत्या व वसूली के कई केस में वांटेड है. पूछताछ में सरवर ने कबूला कि अनवर ने साजिद को एमडी बनाने के लिए ₹50 लाख रुपये दिए थे. माल तैयार होने के बाद, इसे उमेद-उर-रहमान और सलीम डोला के जरिए सप्लाई करने की प्लानिंग थी. एनसीबी ने फरार गैंगस्टर सलीम इस्माइल डोला (57) को पकड़वाने के लिए ₹1 लाख का इनाम रखा है.