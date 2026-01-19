पत्नी की हत्या करके आया हूं, रात 1 बजे तीन लड़कों के साथ... कानपुर थाने में हत्यारे पति का कबूलनामा

यूपी के कानपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पति ने शक, गुस्से और अविश्वास के बीच अपनी ही 22 साल की पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी. इस पूरी वारदात का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा यह है कि हत्या के कुछ घंटों बाद आरोपी पति खुद रोते हुए थाने जा पहुंचा और इंस्पेक्टर के सामने कहा कि साहब, मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और उसका शव घर पर पड़ा है.

आरोपी का थाने में कबूलनामा

थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों के अनुसार, आरोपी पति सचिन सिंह थाने पहुंचा और हकबकाए लहजे में कहा कि मैं पत्नी की हत्या करके आया हूं… रात एक बजे मेरी पत्नी 3 लड़कों के साथ रूम में थी. मैंने वहां सब कुछ अपनी आंखों से देखा. सचिन ने इंस्पेक्टर को बताया कि शुक्रवार रात वह दोस्तों के साथ पार्टी करने का बहाना बनाकर घर से निकला था. उसने पत्नी श्वेता को फोन करके कहा कि वह रात में नहीं आएगा.

पत्नी को लड़कों के साथ देखा

पत्नी ने भी भी जवाब में सहज होकर कहा था कि वह दिन में नहीं सोई, इसलिए जल्दी सो जाएगी. सचिन के अनुसार, वह रात 11-12 बजे अचानक कमरे पर वापस लौटा. नीचे शटर खोला और ऊपर गया. चिटकनी खराब होने के कारण कमरा खुला था, जैसे ही वह अंदर गया, उसने देखा कि कमरे में उसके सामने वाले रूम के लड़के बैठे थे और उसकी पत्नी श्वेता बीच में लेटी हुई थी. आरोपी ने कहा कि मैंने जब वीडियो बनाने के लिए फोन निकाला तो उन लड़कों ने मुझे धक्का देकर गिरा दिया. फिर भी मैं वीडियो बनाता रहा उन्होंने मुझे पकड़ा और मारा. तब मेरी बीवी ने भी उन्हीं से कहा कि इसको मारो, नहीं तो बवाल कर देगा.

“तेरे लिए सब छोड़ दिया… और तू…”

गिड़गिड़ाते हुए आरोपी सचिन ने कहा कि वह बहुत कठिन हालातों में भी पत्नी का साथ निभा रहा था. ऑटो चलाकर घर चलता था, ठंड में अपने लिए जैकेट नहीं खरीदी मगर पत्नी के लिए खरीदी. श्वेता के खाते में पैसे आते थे लेकिन वह कहती कि नानी ने भेजे हैं. सचिन ने थाने में बताया कि मैंने उससे कहा कि तेरे लिए घर-परिवार छोड़ दिया… तू ऐसा क्यों कर रही है? एक बजे रात के मेरी पत्नी और तीन लड़के साथ में थे.

पुलिस को बुलाया गया, पर मामला शांत करा दिया गया. रात में शोर होने पर पड़ोसियों ने डायल 112 को कॉल किया. पुलिस आई, तीनों लड़कों और पति-पत्नी को चौकी ले गई. युवकों ने कहा कि वे बस बैठे थे, कोई गलत काम नहीं हुआ. हालांकि किसी तरह पुलिस ने मामले को शांत करवाया और पति-पत्नी दोनों को समझाकर घर भेज दिया. लेकिन यहीं से हालात और बिगड़ गए.

“मैं उन तीनों के साथ रहूंगी, चाहे मार डाल”

घर पहुंचने के बाद दोनों में फिर झगड़ा हुआ. सचिन के अनुसार, पत्नी ने गुस्से में कहा कि अगर उन लड़कों को फंसाया तो मैं तुझे भी फंसा दूंगी… मैं उन्हीं तीनों के साथ रहूंगी… चाहे तू मुझे मार डाल. यह सुनकर सचिन का गुस्सा काबू से बाहर हो गया. आरोपी ने कहा कि ये सुन तब मैंने गुस्से में उसकी गर्दन दबा दी… वो वहीं मर गई. फिर मैं डरकर बैठा रहा… कुछ घंटे घर में ही बैठा रहा. हत्या के बाद वह घंटाघर जाकर बैठा रहा, भागने के बारे में भी सोचा, लेकिन फिर कहा कि हमारा कोई नहीं… हमने भागकर शादी की थी… आखिर थाने आकर सच बता दिया.

पुलिस की कार्रवाई और घटनास्थल

पुलिस को श्वेता का शव कंबल में लिपटा मिला, कमरे में संघर्ष के निशान दिखे. तीनों युवक पहले से ही पुलिस चौकी में पकड़े बैठे थे. श्वेता और सचिन, दोनों मूल रूप से फतेहपुर के मोहनपुर गांव के रहने वाले थे. परिवार के खिलाफ जाकर कोर्ट मैरिज की थी. सूरत में काम किया, फिर कानपुर में किराए पर रहने लगे. सचिन ऑटो चलाता था.

जांच जारी, पोस्टमार्टम की तैयारी

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. इस मामले में पकड़े गए तीनों युवकों से भी पूछताछ जारी है. हत्या की वजह शक, तनाव और बढ़ते विवाद को माना जा रहा है.