पत्नी की हत्या करके आया हूं, लाश घर में पड़ी है... आरोपी की हिम्मत तो देखो, थाने पहुंच किया सरेंडर

Kanpur News: सचिन के मुताबिक, पत्नी श्वेता ने उसे धमकाते हुए कहा की उन लड़कों को फंसाया तो मैं तुझे भी फंसा दूंगी. मैं उन तीनों के साथ रहूंगी, चाहे तू मुझे मार डाल. इस बात पर सचिन का गुस्सा बेकाबू हो गया और उसने श्वेता का गला दबा दिया.

पति ने की पत्नी की हत्या.
  • कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र में 22 वर्षीय सचिन सिंह ने अपनी पत्नी श्वेता की गला दबाकर हत्या कर दी
  • हत्या के बाद सचिन चार घंटे तक भटकता रहा और फिर पुलिस के पास जाकर सरेंडर कर दिया
  • सचिन को पत्नी के चरित्र पर शक था क्योंकि श्वेता के खाते में अक्सर पैसे क्रेडिट होते थे
कानपुर:

उत्तर प्रदेश के कानपुर से हत्या की एक खौफनाक वारदात सामने आई है. एक पति ने अपनी ही पत्नी की निर्मम हत्या कर दी. इतना ही नहीं आरोपी पति खुल को पुलिस के हवाले करने थाने भी पहुंच गया. मामला महाराजपुर थाना क्षेत्र का है, जहां शुक्रवार रात शक और गुस्से के चलते 22 साल के सचिन सिंह ने अपनी पत्नी श्वेता को गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया. शनिवार सुबह आरोपी पति अपने जुर्म की सजा पाने के लिए रोते हुए थाने पहुंच गया. 

पत्नी की हत्या के बाद थाने में किया सरेंडर

 महाराजपुर थाने में जब आरोपी रोते हुए पहुंचा तो वहां हड़कंप मच गया. उसने इंस्पेक्टर ने कहा कि साहब, मैंने अपनी पत्नी का गला घोट दिया, उसकी लाश घर पर कंबल में लिपटी पड़ी है. उसने पुलिस को बताया कि हत्या करने के बाद वह 4 घंटे तक शहर में इधर-उधर भटकता रहा, भागने की भी सोची, लेकिन अंत में सरेंडर करने का फैसला किया. पुलिस ने तुरंत आरोपी को हिरासत में लिया और घटनास्थल न्यू हाईटेक सिटी, मुस्कान अस्पताल के ऊपर पहुंची, जहां उसकी पत्नी श्वेता का शव बरामद हुआ.

आरोपी सचिन और मृतका श्वेता मूल रूप से यूपी के फतेहपुर जिले के मोहनपुर गांव के रहने वाले थे. दोनों ने परिवार के खिलाफ जाकर कोर्ट मैरिज की थी. शादी के बाद सचिन पत्नी को लेकर सूरत चला गया और वहां एकक फैक्ट्री में काम किया. एक महीने बाद दोनों कानपुर लौट आए और महाराजपुर में किराए पर रहने लगे. यहां पर सचिन ने ऑटो चलाना शुरू किया.

पत्नी को पड़ोस के लड़कों संग रंगे हाथों पकड़ा

पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसे अपनी पत्नी के चरित्र पर शक होने लगा था. श्वेता के खाते में अक्सर पैसे आते थे, वह कहती थी कि नानी ने भेजे हैं. सचिन के घर के सामने इंजीनियरिंग के छात्र रहते थे, जिन पर उसे शक था. शुक्रवार को उसने पत्नी को बेनकाब करने की योजना बनाई. 

उसने पत्नी को कॉल करके झूठ बोला कि वह दोस्तों के साथ पार्टी में है और रात में घर नहीं आएगा. पत्नी ने भी खुशी-खुशी हामी भर दी. सचिन रात में अचानक घर लौटा. नीचे का शटर खोलकर जब वह ऊपर गया, तो देखा कि कमरा खुला था और उसकी पत्नी सामने रहने वाले दो युवकों के साथ मौजूद थी. ये देखते ही उसका शक यकीन में बदल गया. गुस्साए सचिन के शोर मचाने पर पड़ोसियों ने डायल 112 को कॉल कर दिया. पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को चौकी ले गई. वहां युवकों ने सफाई दी कि वे सिर्फ बैठे थे. पुलिस ने पति-पत्नी को समझा-बुझाकर घर भेज दिया और हिदायत दी कि लड़ना मत.

पत्नी दे रही थी फंसाने की धमकी तो मार डाला

घर लौटने के बाद दोनों के बीच विवाद और बढ़ गया. सचिन के मुताबिक, पत्नी श्वेता ने उसे धमकाते हुए कहा की उन लड़कों को फंसाया तो मैं तुझे भी फंसा दूंगी. मैं उन तीनों के साथ रहूंगी, चाहे तू मुझे मार डाल. इस बात पर सचिन का गुस्सा बेकाबू हो गया और उसने श्वेता का गला दबा दिया. हत्या के बाद सचिन वहां से भागकर घंटाघर पहुंचा. वहां वह कई घंटों तक बैठा रहा. फिर उसने सोचा कि हमारा कोई नहीं है, हमने भागकर शादी की थी. इसलिए मैंने थाने जाकर सरेंडर कर दिया. फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी सचिन को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई कर रही है.

UP News, Kanpur Murder, Husband Killed Wife, Husband Surrender After Wife Murder, Kanpur Police
