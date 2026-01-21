जज पति ने ही दी थी पत्नी की हत्या की सुपारी, दो लाख में हायर किए शूटर, तीन बदमाश गिरफ्तार

झारखंड के गोड्डा जिले के पथरगामा थाना क्षेत्र में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की पत्नी पर हुई फायरिंग की सनसनीखेज घटना का पुलिस ने 72 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है. पुलिस की अब तक की तफ्तीश में सामने आया है कि बिहार में कार्यरत ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट संतोष कुमार साह ने ही पत्नी वंदना की हत्या की साजिश रची थी और इसके लिए सुपारी दी थी. इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि तीन अन्य की तलाश में छापेमारी जारी है.

यह जानलेवा हमला 17 जनवरी को गांधीग्राम फ्लाईओवर के पास हुआ था. बिहार के समस्तीपुर में तैनात न्यायिक दंडाधिकारी संतोष कुमार साह की पत्नी वंदना कुमारी उस वक्त गोलीबारी का शिकार हुईं, जब वह गोड्डा कोर्ट में गवाही देकर अपने मायके लौट रही थीं. बाइक सवार अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें उन्हें दो गोलियां लगीं.

गोड्डा के एसपी मुकेश कुमार ने बुधवार को बताया कि जांच में सामने आया है कि वंदना कुमारी और उनके पति के बीच तलाक का मामला चल रहा था. इसी विवाद के चलते पति ने पत्नी की हत्या की साजिश रची.

पुलिस के अनुसार, संतोष कुमार साह ने अपने छोटे भाई सुबोध कुमार साह के साथ मिलकर दो लाख रुपये की सुपारी दी थी. पुलिस का कहना है कि संतोष कुमार साह घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे. उन्हें नोटिस भेजकर पूछताछ की जाएगी. मामले की जांच तकनीकी साक्ष्यों, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और अन्य सुरागों के आधार पर की जा रही है.

कहलगांव थाना क्षेत्र से तीन बदमाश गिरफ्तार

इस मामले में पुलिस ने बिहार के भागलपुर जिले के कहलगांव थाना क्षेत्र निवासी श्याम कुमार साह, सुबोध कुमार साह और सुबोध के दोस्त मोहम्मद आरिफ को गिरफ्तार किया है. पुलिस का कहना है कि कुल छह लोग इस वारदात में शामिल थे. चार अपराधी दो बाइक पर सवार होकर मौके पर पहुंचे थे, जबकि सुबोध अलग बाइक से आया था. पुलिस ने घटनास्थल से खोखा बरामद किया है.

देशी कट्टा, बाइक सहित अन्य चीजें जब्त

इसके अलावा, घटना में इस्तेमाल की गई दो मोटरसाइकिलें, तीन हेलमेट, तीन मास्क और एक देशी कट्टा भी जब्त किया गया है. ये सभी सामान वारदात के बाद आरिफ के घर में छिपाकर रखे गए थे. घटना में गंभीर रूप से घायल वंदना कुमारी को पहले पथरगामा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें गोड्डा सदर अस्पताल रेफर किया गया.

2019 में हुई थी शादी, जज बनने के बाद पति करने लगा दहेज की मांग

बाद में बेहतर इलाज के लिए उन्हें भागलपुर भेजा गया. वंदना कुमारी ने पुलिस को बताया कि उनकी शादी वर्ष 2019 में कहलगांव निवासी संतोष कुमार साह से हुई थी. नौकरी मिलने के बाद पति का व्यवहार बदल गया और दहेज में 15 लाख रुपये की मांग को लेकर उन्हें प्रताड़ित किया जाने लगा. वर्ष 2020 में उन्होंने गोड्डा में दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था. इसके बाद पति की ओर से तलाक का केस किया गया.