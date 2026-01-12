विज्ञापन
रांची से लापता हुए इन बहन-भाई को देश के 17 हजार थानों में क्यों ढूंढ रही पुलिस

रांची के धुर्वा से लापता अंश और उसकी बहन अंशिका की तलाश के लिए अब पूरे देश में तलाशी अभियान चलाया जाएगा. सीआईडी एडीजी मनोज कौशिक ने एक नोटिस जारी किया है.

  • रांची के धुर्वा क्षेत्र से लापता अंश और अंशिका की खोज अब राष्ट्रीय स्तर पर तेज कर दी गई है
  • सीआईडी के एडीजी मनोज कौशिक ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सहयोग मांगा है
  • देश के लगभग सत्रह हजार थानों की पुलिस बच्चों की तलाश में सक्रिय होकर खोज अभियान चलाएगी
रांची:

झारखंड की राजधानी रांची के धुर्वा क्षेत्र से लापता भाई-बहन, अंश और अंशिका की खोज अब राष्ट्रीय स्तर पर तेज कर दी गई है. स्थानीय पुलिस के बाद अब देश भर की पुलिस इन मासूमों की तलाश में जुटेगी. सीआईडी (CID) के एडीजी मनोज कौशिक ने इस संबंध में एक आधिकारिक नोटिस जारी कर देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सहयोग मांगा है.

देशव्यापी स्तर पर चलाया जाएगा सर्च ऑपरेशन

सीआईडी एडीजी द्वारा जारी किए गए इस नोटिस के बाद अब देश के लगभग 17,130 थानों की पुलिस अंश और अंशिका को ढूंढने के लिए सक्रिय हो जाएगी. यह कदम तब उठाया गया है जब स्थानीय स्तर पर काफी खोजबीन के बाद भी बच्चों का कोई सुराग नहीं मिल पाया.

इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजा गया नोटिस

प्रमुख राज्य: बिहार, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, और अन्य.

केंद्र शासित प्रदेश: जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, अंडमान और निकोबार, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव, और लक्षद्वीप.

सूचना देने वाले को मिलेगा दो लाख रुपये का इनाम

झारखंड पुलिस ने जनता से भी इस खोज में मदद करने की अपील की है. विभाग ने घोषणा की है कि जो कोई भी इन बच्चों के बारे में सटीक जानकारी देगा या उन्हें ढूंढने में मदद करेगा, उसे दो लाख पुरस्कार राशि दी जाएगी. सीआईडी ने सभी राज्यों के डीजीपी और पुलिस कमिश्नरों को बच्चों की पूरी जानकारी और फोटो साझा की है. यदि इन बच्चों से संबंधित कोई भी इनपुट मिलता है, तो संबंधित राज्य की पुलिस तुरंत झारखंड पुलिस को सूचित करेगी."

मामले की पृष्ठभूमि

रांची के धुर्वा थाना क्षेत्र से अंश और अंशिका संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए थे. परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया था, लेकिन अब जांच का दायरा बढ़ाकर इसे अंतर्राज्यीय (Inter-state) स्तर पर ले जाया गया है ताकि किसी भी तरह की अनहोनी को रोका जा सके और बच्चों को सुरक्षित घर वापस लाया जा सके.

