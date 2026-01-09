अयोध्या में ऑनलाइन नॉनवेज पर भी बैन, जान लीजिए क्या है पीछे की कहानी

अयोध्या में राम मंदिर और पंचकोशी परिक्रमा मार्ग की परिधि में नॉनवेज खाद्य पदार्थों की बिक्री पर प्रशासन ने पूरी तरह से रोक लगा दी है. यह प्रतिबंध अब केवल होटल, ढाबे और दुकानों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ऑनलाइन खाना डिलीवरी करने वाली कंपनियों पर भी लागू होगा. प्रशासन ने इस संबंध में होटल संचालकों, दुकानदारों, गेस्ट हाउस, होम-स्टे और ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनियों को अपने आदेश से अवगत करा दिया है और नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है.

सहायक खाद्य आयुक्त मानिक चंद्र सिंह ने बताया कि धर्म नगरी अयोध्या में आने वाले कुछ लोग अपने होटल के कमरें में ऑन लाइन ऑर्डर देकर नॉन वेज मंगवा लेते थे ,अब अयोध्या धाम और पंच कोसी परिक्रमा मार्ग के पास के सभी होटल, रेस्टोरेंट ,ढाबा और होम स्टे पर अगर कोई आन लाइन नॉनवेज मंगवाता है तो ऑर्डर भेजने वाले के खिलाफ कड़ी कार्यवाही होगी.

अयोध्या धाम और राम मंदिर उसके आसपास के क्षेत्रों में अंडा,मांस मदिरा की बिक्री पर पहले से ही प्रतिबंध है, लेकिन कुछ होटल, गेस्ट हाउस और होम-स्टे इसका पालन नहीं कर रहे थे. पर्यटकों को ऑनलाइन माध्यम से नॉनवेज भोजन मंगाकर परोसा जा रहा है. इसी को देखते हुए प्रशासन ने अब राम मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में ऑनलाइन नॉनवेज डिलीवरी पर भी रोक लगा दी है. सभी संबंधित प्रतिष्ठानों और ऑनलाइन डिलीवरी कंपनियों को इस आदेश की जानकारी दे दी गई है. प्रशासन इस आदेश का सख्ती से पालन कराएगा, नियमित मॉनिटरिंग होगी और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.