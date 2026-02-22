हैदराबाद के पॉश एरिया में 4 करोड़ की फेरारी का कहर, हादसे में तीन घायल

हैदराबाद के जुबली हिल्स एरिया में एक फेरारी कार से हुए सड़क हादसे में तीन लोग घायल हो गए. हादसा रोड नंबर 45 के पास उस जगह पर हुआ, जो लोकप्रिय टॉलीवुड अभिनेता नंदामुरी बालकृष्ण के घर के नजदीक है. पुलिस के अनुसार, करीब 3.5 से 4 करोड़ रुपये की कीमत वाली फेरारी कार अचानक बेकाबू हो गई और डिवाइडर पर लगे एक इलेक्ट्रिक पोल से टकरा गई. इसके बाद वह सामने से आ रही एक कार में जा घुसी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि पीछे से आ रहे कई वाहनों को भी नुकसान हुआ और पूरे इलाके में बड़ा ट्रैफिक जाम लग गया.

तीन लोग घायल, सभी की हालत स्थिर

इस हादसे में तीन लोग घायल हुए. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया. पुलिस ने बताया कि सभी घायलों की हालत स्थिर है. हादसे में शामिल फेरारी कार ई. वेंकटा राजा रेड्डी के नाम से रजिस्टर्ड है. कार चला रहे व्यक्ति की पहचान अब तक सार्वजनिक नहीं की गई है. पुलिस के मुताबिक, ड्राइवर शादी में शामिल होने जा रहा था और उसकी अल्कोहल टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आई है.

ब्रेक और इंजन खराबी की आशंका

हालांकि परिवहन विभाग द्वारा की गई शुरुआती जांच में यह संकेत मिला है कि हादसा ब्रेक और इंजन खराबी के कारण हुआ हो सकता है. आईएएनएस की रिपोर्ट के अनुसार, इसी संभावित तकनीकी खराबी ने कार को अनियंत्रित किया. पुलिस ने इस सड़क दुर्घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच शुरू कर दी है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.