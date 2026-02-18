विज्ञापन
हैदराबाद में पूर्व पति ने महिला सॉफ्टवेयर कर्मचारी की हत्या की, पुलिस की गिरफ्त में आरोपी

यह घटना वनस्थलीपुरम थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक इलाके में घटी, जब पीड़िता घर में अकेली थी तो आरोपी उसके घर में घुस गया और कथित तौर पर उस पर चाकू से हमला किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

हैदराबाद में पूर्व पति ने महिला सॉफ्टवेयर कर्मचारी की हत्या की, पुलिस की गिरफ्त में आरोपी
आरोपी पेट्रोल का कैन लेकर आया था और कमरे में पेट्रोल फैला दिया था.
  • हैदराबाद में एक 29 वर्षीय महिला सॉफ्टवेयर कर्मचारी की उसके पूर्व पति ने घर में घुसकर चाकू से हत्या कर दी
  • महिला तीन महीने की गर्भवती होने का दावा कर रही थी, जिसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगी
  • आरोपी ने वारदात के समय पेट्रोल फैला दिया था और आग लगाने की धमकी देते हुए वॉशरूम में छिप गया था
हैदराबाद:

बुधवार को हैदराबाद में एक 29 वर्षीय महिला सॉफ्टवेयर कर्मचारी की उसके पूर्व पति ने घर में घुसकर हत्या कर दी. पुलिस के अनुसार आरोपी ने कमरे के भीतर दरवाजा बंद कर महिला के सिर पर चाकू से कई वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के समय महिला की सास घर के बरामदे में मौजूद थीं.

गर्भवती होने का दावा, पोस्ट‑मार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार

पीड़िता के वर्तमान पति ने शिकायत में कहा है कि वह तीन महीने की गर्भवती थी. हालांकि, पुलिस ने बताया कि इसकी आधिकारिक पुष्टि पोस्ट‑मार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगी. परिवार और पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस पहुंची तो पता चला कि आरोपी पेट्रोल का कैन लेकर आया था और कमरे में पेट्रोल फैला दिया था. वह वॉशरूम में बंद था और हाथ में लाइटर लेकर आग लगाने की धमकी दे रहा था.

पुलिस अधिकारियों की समझाइश के बाद वह बाहर आया और हिरासत में ले लिया गया. पानी की सीलिंग (अन्य सामानों के साथ) आरोपी के पास दो चाकू, ड्रिलिंग मशीन और पांच लीटर पेट्रोल का कैन भी था. स्थानीय टीवी चैनलों पर CCTV फुटेज दिखी, जिसमें आरोपी बैग लेकर अपार्टमेंट के कॉरिडोर में चलता दिखाई दे रहा है.

शादी, तलाक और केस

पुलिस के अनुसार, दोनों की शादी साल 2022 में हुई थी और 2024 में आपसी सहमति से तलाक हो गया. महिला ने अप्रैल 2025 में दूसरी शादी की. जांच में सामने आया कि शादी के बाद आरोपी कनाडा चला गया था, बाद में महिला भी उसके पास गई लेकिन पांच दिनों में मतभेद बढ़ने पर भारत लौट आई और महाराष्ट्र में उसके खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया.

लुक‑आउट सर्कुलर, पासपोर्ट निलंबन और बेरोजगारी

पुलिस के अनुसार, इस केस में आरोपी के खिलाफ लुक‑आउट सर्कुलर जारी किया गया था और उसका पासपोर्ट निलंबित कर दिया गया, जिसके कारण वह कनाडा वापस नहीं जा सका. वह फिलहाल तेलंगाना के पेड्दापल्ली जिले में अपने मूल स्थान पर बेरोज़गार रह रहा था. मार्च 2025 में माता के निधन के बाद वह भारत आया. पुलिस का कहना है कि आरोपी खुद और अपने परिवार को हुए मानसिक कष्ट के लिए अपनी अलग रह रही पत्नी को जिम्मेदार मानता था और इसी रंजिश में उसने उसे खत्म करने का फैसला किया.

प्लानिंग: सोशल मीडिया से पता, दो माह से हैदराबाद में, हाल में ‘रेकी'

आरोपी ने महिला का पता सोशल मीडिया से खोजा, दो महीने पहले हैदराबाद आकर होस्टल में रहने लगा और हाल में पीड़िता के अपार्टमेंट की रेकी की. बुधवार को वह दो चाकू, ड्रिलिंग मशीन और पेट्रोल सहित सामान लेकर अपार्टमेंट पहुंचा और वारदात को अंजाम दिया.

जांच जारी

पुलिस ने आरोपी को कस्टडी में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. पोस्ट‑मार्टम रिपोर्ट और तकनीकी सबूतों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

