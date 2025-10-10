हिमाचल BJP अध्यक्ष के बड़े भाई रेप केस में गिरफ्तार, बीमार युवती की जांच के बहाने गंदा काम करने का आरोप

हिमाचल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल के बड़े भाई रामकुमार बिंदल को सोलन पुलिस ने रेप केस में गिरफ्तार किया है. सोलन के एसपी गौरव सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस निष्पक्षता और गहनता से मामले की जांच कर रही है. पीड़ित युवती को कोर्ट में पेश कर बयान दर्ज कराए गए हैं.

एसपी गौरव सिंह ने बताया कि महिला थाने में एक युवती ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि वह काफी समय से बीमारी से पीड़ित है. उन्होंने वैज्ञानिक चिकित्सा के जरिए इलाज भी करवाया, लेकिन कोई आराम नहीं मिला. ऐसे में वह 7 अक्टूबर को सोलन के ओल्ड बस स्टैंड के पास वैद्य के यहां आई थीं.

पीड़िता के मुताबिक, वहां पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था. उसने युवती से पूछा कि कहां से आई हो. पता वगैरा पूछने के बाद उसने अपने पास बैठा लिया, फिर हाथ पकड़कर नसें दबानी शुरू कीं. इतना ही नहीं, वह युवती से कथित तौर पर यौन समस्याओं के बारे में भी पूछने लगा.

एसपी ने बताया कि युवती ने उस व्यक्ति को अपनी बीमारी के बारे में पूरी बात बताई. उसने आश्वासन दिया कि उन्हें वह सौ फीसदी ठीक कर देगा. उसने कथित तौर पर इससे संबंधित कोई किताब भी दिखाई और कहा कि उनकी अंदर से जांच करनी पड़ेगी.

युवती का आरोप है कि उस व्यक्ति ने जांच करते समय कहा कि प्राइवेट पार्ट पर भी चेक करना होगा. युवती ने मना किया, लेकिन आरोपी ने चेक करने के बहाने युवती के साथ कथित तौर पर गलत काम किया. पीड़िता उसे धक्का देकर बाहर आई और सोलन के महिला थाने में मामला दर्ज कराया.

एसपी गौरव सिंह ने बताया कि कोर्ट में पीड़िता का बयान दर्ज करवाया गया है. स्टेट फोरेंसिक लैब जुन्गा के वैज्ञानिकों से घटनास्थल का निरीक्षण करवाया गया है. तकनीकी साक्ष्य का भी विश्लेषण किया गया. पुलिस ने आरोपी रामकुमार बिंदल को गिरफ्तार कर लिया है. वह सोलन के रहने वाले हैं.