इस महिला की शक्ल पर मत जाना, चेहरे के पीछे छिपा है खौफनाक सच, पुलिस भी सन्न

देवभूमि हिमाचल प्रदेश में चौंकाने वाले मामले सामने आया है. ज़िला कांगड़ा के पटियालकर के एक परिवार को शादी के नाम पर बड़े धोखे का शिकार होना पड़ा. एक 'लुटेरी दुल्हन' ने शादी के महज 20 दिन बाद ही घर से गहने और नकदी लेकर रफूचक्कर हो गई थी, लेकिन शनिवार को वह एक और शादी करने जाते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई.

शादी के नाम पर 2 लाख की वसूली

पटियालकर निवासी नीरज कुमार के परिवार ने एक मैरिज ब्यूरो के माध्यम से अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढा था. इस शादी की एवज में मैरिज ब्यूरो वालों ने इस गरीब परिवार से लगभग दो लाख रुपये की मोटी रकम वसूली थी. लुधियाना की बताई गई इस युवती की शादी नीरज कुमार से 9 सितंबर 2025 को नगरोटा बगवा एसडीएम के पास हुई थी.

गहने लेकर हुई फरार, तीसरी शादी की तैयारी में थी

शादी के कुछ दिन बाद ही दुल्हन ने घर में झगड़ा शुरू कर दिया और एक दिन मायके जाने का बहाना करके वहां से निकल गई. उसने परिवार को 20 नवंबर को वापस आने को कहा. एसपी कांगड़ा अशोक रत्न ने जानकारी देते हुए बताया कि दुल्हन महज 20 दिन बाद ही परिवार का लगभग 10 तोले सोने का जेवर समेटकर फरार हो गई थी. शनिवार (14 नवंबर) को जब यह गिरोह इसी तरह की तीसरी शादी करवाने के लिए गाड़ी में सुजानपुर जा रहा था, तभी पीड़ित परिवार ने उन्हें पहचान लिया और उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया.

पंजाब और हिमाचल का बड़ा ठगी गिरोह

पुलिस ने जब इस मामले की जांच की, तो एक बड़े ठगी गिरोह का पर्दाफाश हुआ. इस गिरोह में पंजाब और हिमाचल प्रदेश दोनों राज्यों के पांच लोग शामिल हैं. गिरोह का एक बिचौलिया लड़कों की पंजाब की लड़कियों से शादियाँ करवाने का झांसा देता था और हर शादी के लिए दो लाख रुपये लेता था. शादी के कुछ दिनों बाद लड़कियां गहने और नकदी लेकर फरार हो जाती थीं.

एसपी अशोक रत्न ने बताया कि प्रारंभिक जांच में कुछ और पीड़ित परिवार सामने आए हैं, जिन्होंने लिखित शिकायतें दर्ज कराई हैं. आरोपियों को कोर्ट में पेश कर तीन लोगों को पुलिस रिमांड पर भेजा गया है. एसपी अशोक रत्न ने कहा कि शुरुआती जांच में यह मामला किसी बड़े नेटवर्क की ओर इशारा कर रहा है. पुलिस ने गिरोह के अन्य सदस्यों को पकड़ने के लिए जांच टीम का गठन किया है. उन्होंने लोगों से अपील की कि शादी जैसे महत्वपूर्ण फैसलों में जल्दबाज़ी न करें, मैरिज ब्यूरो या बिचौलियों की विश्वसनीयता की पूरी जांच-पड़ताल करें. उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में सतर्कता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है.