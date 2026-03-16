होर्मुज पार कर 45 हजार मीट्रिक टन LPG लाया शिवालिक, पीछे-पीछे नंदा देवी जहाज भी ला रहा इतनी ही गैस!

मिडिल ईस्ट में संकट के बीच सोमवार को LPG लेकर आ रहा एक टैंकर आज भारत पहुंच गया. LPG लेकर आ रहा 'शिवालिक' आज शाम करीब 5 बजे गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पहुंचा. केंद्र सरकार के मुताबिक, होर्मुज स्ट्रेट पर भारतीय झंडे वाले 24 जहाज फंसे हुए थे. इनमें से दो 'शिवालिक' और 'नंदा देवी' को ईरान ने निकलने की अनुमति दे दी थी. 14 मार्च को दोनों जहाज LPG लेकर निकल गए थे. इन दोनों जहाजों पर 92,700 टन LPG है.

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मुंद्रा पोर्ट पर कैसे हैं इंतजाम?

शिपिंग मंत्रालय के राजेश सिन्हा ने सोमवार को बताया था कि LPG लेकर 'शिवालिक' जो फारस की खाड़ी से रवाना हुआ था, वह होर्मुज स्ट्रेट को पार करके भारत की ओर बढ़ रहा है. यह शाम 5 या 6 बजे तक पहुंच जाएगा.

#WATCH | Delhi: Rajesh Kumar Sinha, Shipping Ministry, GoI says, "Shivalik LPG carrier, which sailed from the Persian Gulf, crossed the Strait of Hormuz and headed towards India, will be reaching today around 5 pm, maybe after an hour or so. And before its arrival,… pic.twitter.com/41AtHChQLY — ANI (@ANI) March 16, 2026

उन्होंने बताया कि 'शिवालिक' के पहुंचने से पहले ही मुंद्रा पोर्ट पर सभी डॉक्यूमेंटेशन और इंजताम कर दिए गए हैं, ताकि जहाज से माल उतारने में कोई देरी न हो.

पीछे-पीछे आ रहा है 'नंदा देवी'

ईरान ने 14 मार्च को दोनों भारतीय जहाजों को होर्मुज स्ट्रेट पार करने की इजाजत दे दी थी. 'शिवालिक' सोमवार शाम तक पुहंच जाएगा, जबकि 'नंदा देवी' के मंगलवार शाम तक पहुंचने की उम्मीद है. 'नंदा देवी' जहाज भी लगभग 40-45,000 मीट्रिक टन LPG लेकर आ रहा है. 'नंदा देवी' मंगलवार शाम तक गुजरात के कांडला पोर्ट तक पहुंच जाएगा.

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भारत के लिए बड़ी कूटनीतिक जीत

28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया था. इसके बाद ईरान ने बदला लेते हुए होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया था. होर्मुज स्ट्रेट बंद होने के कारण भारत के कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति पर असर पड़ा. क्योंकि भारत अपनी जरूरत का 80-90 फीसदी कच्चा तेल और 60 फीसदी LPG आयात करता है. इसमें से 85-90 फीसदी LPG सऊदी अरब और UAE जैसे खाड़ी देशों से आती है.

होर्मुज स्ट्रेट में ईरान जहां जहाजों को गुजरने नहीं दे रहा है और उन पर हमला कर रहा है. ऐसी स्थिति में भारत के दो जहाजों को सुरक्षित रास्ता मिलना न सिर्फ बड़ी कूटनीतिक जीत है, बल्कि जहाजों में लदा माल भी अहम है, क्योंकि शिपिंग से जुड़ी दिक्कतों की वजह से LPG की सप्लाई पर असर पड़ा था.

अब भी फंसे हैं भारत के 22 जहाज

होर्मुद स्ट्रेट पर अब भी भारत के 22 जहाज फंसे हुए हैं. इन जहाजों में 611 भारतीय नाविक सवार हैं. राजेश सिन्हा के मुताबिक, होर्मुज के पश्चिमी हिस्से में फंसे 22 भारतीय जहाजों में से छह LPG जहाज हैं. एक में LNG है. चार कच्चे तेल के टैंकर हैं. एक जहाज केमिकल उत्पाद ले जा रहा है. तीन कंटेनर जहाज हैं और दो बल्क कैरियर हैं. बाकी बचे जहाजों में से एक 'ड्रेजर' है और दूसरा खाली है जिसमें कोई माल नहीं है. तीन अन्य जहाज 'ड्राई डॉक' में हैं, जिसका मतलब है कि वे रेगुलर मेंटेनेंस के लिए वहां मौजूद हैं.

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