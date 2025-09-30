विज्ञापन
प्रेमिका से कोर्ट में शादी करने आया था हिस्ट्रीशीटर नयीफ, लड़की के भाइयों ने सरेआम कर दी हत्या

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावर मृतक पर कई वार करने के बाद भाग निकले और रास्ते में चाकू फेंककर फरार हो गए. यह हमला इतना तेज और अचानक किया गया था कि नयीफ को बचाने का मौका तक नहीं मिल सका.

बुलंदशहर:

उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में जिला कोर्ट के बाहर दिन-दहाड़े सनसनीखेज मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया. नगर कोतवाली के हिस्ट्रीशीटर नयीफ की चाकुओं से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई. मिली जानकारी के मुताबिक नयीफ अपनी प्रेमिका के साथ जिला कोर्ट के बाहर कोर्ट मैरिज करने के लिए फ़ोटो खिंचवा रहा था, तभी अचानक बाइक सवार दो बदमाश वहां पहुंचे और उस पर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला कर दिया. देखते ही देखते माहौल अफरातफरी में बदल गया और दहशत फैल गई.

कोर्ट परिसर की सुरक्षा पर उठे सवाल

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावर मृतक पर कई वार करने के बाद भाग निकले और रास्ते में चाकू फेंककर फरार हो गए. यह हमला इतना तेज और अचानक किया गया था कि नयीफ को बचाने का मौका तक नहीं मिल सका. वारदात फ़ोटोस्टेट की दुकान के भीतर हुई, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. कई लोग दहशत के साये में हैं और कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं. एएसपी ने बताया की मृतक नयीफ थाना नगर कोतवाली का हिस्ट्रीशीटर था, जिसके खिलाफ कई आपराधिक मुक़दमे दर्ज थे.

हमलावरों की तलाश में पुलिस

पुलिस अब हमलावरों की तलाश में जुटी है और आसपास के सीसीटीवी फ़ुटेज खंगाले जा रहे हैं. वहीं परिजनों का आरोप है कि घटना को अंजाम प्रेमिका के भाइयों द्वारा दिया गया है. पुलिस के मुताबिक़ दो दिन से नयीफ़ अपनी प्रेमिका के साथ फरार था परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज भी किया हुआ था, फिलहाल पुलिस ने पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, और नयीफ के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर पर मामला पंजीकृत किया जा रहा है. जल्द ही मामले की बारीकी से छानबीन कर दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा.

