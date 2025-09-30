यूपी के इस SP ने मनचलों को दी चेतावनी, कहा- महिला के खिलाफ अपराध... पैरों पर नहीं चल पाओगे

पुलिस की कार्रवाई से उत्तर प्रदेश में खौफ दिखता है. हाल ही में ऐसे कई मामला सामने आए हैं, जिसमें अपराधी यूपी पुलिस से माफी मांगते नजर आए. गिरफ्तार होने के बाद कहा कि वह यूपी में अब कोई अपराध नहीं करेंगे. वहीं अब 200 से ज्यादा मनचलों को यूपी पुलिस के SP ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर महिलाओं के खिलाफ अपराध किया तो अपने पैरों पर चल नहीं पाओगे. यह कार्रवाई मिशन शक्ति अभियान के तहत की जा रही है.

हापुड़ एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह की चेतावनी

दरअसल, यूपी सरकार के मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत हापुड़ पुलिस ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर लगाम कसने के लिए कड़ा कदम उठाया है. हापुड़ एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने मंगलवार (30 सितंबर) को 207 मनचलों को एकत्र कर उन्हें भविष्य में महिला संबंधी अपराधों से दूर रहने की शपथ दिलाई. इस दौरान एसपी ने सख्त लहजे में चेतावनी दी, "अगर तुमने महिलाओं के खिलाफ कोई अपराध किया, तो अपने पैरों पर चलने लायक नहीं रहोगे.

महिला संबंधी अपराधों में लिप्त मनचलों को एक जगह बुलाया गया

"मिशन शक्ति 5.0 के तहत हापुड़ पुलिस ने जिले भर में जागरूकता अभियान तेज कर दिए हैं. इस दौरान आज हापुड़ पुलिस लाइन में महिला संबंधी अपराधों में लिप्त मनचलों को बुलाया गया था, इस कार्यक्रम में एंटी-रोमियो दस्तों ने सक्रिय भूमिका निभाई और उन लोगों को चिह्नित किया जो महिलाओं के खिलाफ छेड़खानी या अन्य अपराधों में लिप्त पाए गए. एसपी ने मनचलों को चेतावनी दी कि यदि भविष्य में वे किसी भी तरह के महिला संबंधी अपराध में शामिल पाए गए, तो उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

वहीं इस मामले में हापुड़ एसपी ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि आज पुलिस द्वारा पिछले 5 वर्ष के महिला संबंधी अपराधों के जो अभियुक्त थे. उन्हें बुलाया गया है साथ ही उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है. साथ ही उन्हें शपथ दिलाई गई है कि वह भविष्य में महिला संबंधी कोई अपराध नहीं करेंगे और समाज में इस विषय में अन्य लोगों को भी जागरूक करेंगे यदि महिला संबंधी कोई अपराध उनके सामने होता है तो इसका विरोध करेंगे, आज पुलिस द्वारा 207 ऐसे लोगों को चिह्नित किया गया है.

