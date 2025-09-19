विज्ञापन
होटल में खाना पैक कराया, पैसे मांगे तो पीटा... गुरुग्राम पुलिस ने सिखाया जिंदगी भर का सबक

गुरुग्राम में उद्योग विहार होटल मालिक ने बताया कि अनीश नशे में होटल पहुंचा और खाना पैक कराया. पैसे मांगने पर गालियां देते हुए चला गया. बाद में आधा दर्जन लोगों के साथ आया और मारपीट की. पिस्तौल दिखाकर धमकी भी दी.

होटल में खाना पैक कराया, पैसे मांगे तो पीटा... गुरुग्राम पुलिस ने सिखाया जिंदगी भर का सबक
गुरुग्राम:

खाना पैक कराने आए शख्स से बिल मांगना एक होटल मालिक को भारी पड़ गया. करीब आधा दर्जन लोगों के साथ वापस आए युवक ने होटल मालिक और उसके बेटे की लाठी-डंडों से पिटाई कर दी. आरोप है कि पिस्तौल दिखाकर जान से मारने की धमकी भी दी. हरियाणा की गुरुग्राम पुलिस ने मामला दर्ज करके तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. 

नशे में मारपीट का आरोप

यह घटना गुरुवार देर रात गुरुग्राम के उद्योग विहार स्थित एक होटल में हुई. पुलिस को दी गई शिकायत में होटल मालिक ने कहा कि अनीश नाम का शख्स नशे की हालत में होटल पहुंचा और खाने का सामान पैक करवाने का ऑर्डर दिया. खाना लेने के बाद, वह बिल चुकाए बिना होटल से जाने लगा. इस पर होटल मालिक ने उसे रोक लिया और बिल चुकाने को कहा. इससे गुस्साए अनीश ने मालिक को गालियां दीं और उसके साथ मारपीट कर दी. मामला जब बिगड़ गया तो अनीश मालिक को अंजाम भुगतने की धमकी देते हुए चला गया.

वापस आकर होटल मालिक को पीटा

होटल मालिक के बेटे ने अपनी शिकायत में कहा कि कुछ देर बाद अनीश दो लड़कों के साथ स्कूटर पर आया. उन्होंने मुझे और मेरे पिता को पीटना शुरू कर दिया. इसी बीच पीछे से काले रंग की एक कार आई. लाठी-डंडे लिए लगभग चार-पांच लोग उसमें से उतरे. उन्होंने भी हमें पीटना शुरू कर दिया. उनमें से एक ने पिस्तौल दिखाकर हमें जान से मारने की धमकी भी दी.

जब ये लोग होटल मालिक और उसके बेटे को पीट रहे थे, तभी किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. पुलिस ने बताया कि वीडियो में आरोपियों को होटल मालिक और उसके बेटे की पिटाई करते देखा जा सकता है.

3 आरोपी गिरफ्तार, बाकियों की तलाश

पुलिस ने बताया कि शुक्रवार को उद्योग विहार थाने में संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई. इसके कुछ घंटों बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता ने कहा कि मुख्य आरोपी समेत तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है. मुख्य आरोपी की पहचान डूंडाहेड़ा निवासी अनीश के रूप में हुई है. बाकी दो मनीष (28) और संदीप (24) हैं. अन्य आरोपियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है.

