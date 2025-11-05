- नवी मुंबई पुलिस ने सज्जाद ईरानी को 1.5 लाख रुपए के गहने ठगने के आरोप में गिरफ्तार किया है.
- आरोपी ने खुद को पुलिस अधिकारी बताया और बुजुर्ग पवन कुमार केजरीवाल से सोने के गहने लेकर फरार हो गया.
- क्राइम ब्रांच ने पुणे में छापा मारकर सज्जाद की पत्नी फिजा ईरानी को चोरी के गहने बेचते गिरफ्तार किया है.
नवी मुंबई पुलिस ने एक ऐसे ठग को गिरफ्तार किया है, जिसने पुलिस की वर्दी को ही ठगी का हथियार बना लिया. क्राइम ब्रांच ने सज्जाद गरीबशहा ईरानी नाम के कुख्यात आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिस पर मोकाका सहित 100 से ज्यादा केस पहले से ही दर्ज हैं. आरोपी ने एक बुजुर्ग शख्स के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया और 1.5 लाख रुपए के गहने पार कर लिए.
यह वारदात खारघर इलाके की है. 68 साल के पवन कुमार केजरीवाल रोजमर्रा का सामान लेने के लिए निकले थे. इसी दौरान सज्जाद ने खुद को पुलिस अधिकारी बताकर रोक लिया. उसके हाथ में नकली पुलिस आईडी थी और चाल-ढाल पूरी तरह पुलिस अधिकारियों जैसा था. उसने केजरीवाल से कहा कि “एक आरोपी से गांजा मिला है, जांच चल रही है.”
1.5 लाख रुपए के गहनों के साथ रफूचक्कर
इसी दौरान सज्जाद ने केजरीवाल से सोने की चेन और अंगूठी को बैग में रखने के लिए कहा. हालांकि जैसे ही मौका मिला, आरोपी सज्जाद 1.5 लाख रुपए के गहनों के साथ रफूचक्कर हो गया.
खारघर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. जांच में सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी डेटा की मदद से पुलिस को उसकी टीवीएस अपाचे बाइक (MH 15 BA 1617) का सुराग मिला है.
गहने बेचने जा रही सज्जाद की पत्नी भी गिरफ्तार
इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने 12 अक्टूबर को पुणे में छापा मारा और वहां से सज्जाद की पत्नी फिजा ईरानी को भी गिरफ्तार किया, जो चोरी के गहने बेचने के लिए जा रही थी.
पुलिस ने सज्जाद और उसकी पत्नी के पास से 1.18 किलो सोना, नकली पुलिस आईडी, आधार-पैन कार्ड और बाइक बरामद की है. बरामद माल की कुल कीमत करीब 1 करोड़ 25 लाख रुपये आंकी गई है.
पूछताछ में सज्जाद ईरानी ने नवी मुंबई इलाके में ठगी की 15 वारदातें कबूल की हैं. अब पुलिस उसकी गैंग के बाकी सदस्यों और दूसरे जिलों में हुई ठगी की घटनाओं की भी जांच कर रही है.
