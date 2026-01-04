नई दिल्‍ली के ली मेरिडियन होटल में रविवार को एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है, जब 50 साल के परविंदर सिंह जुनेजा ने होटल की 12वीं मंजिल से कूदकर अपना जीवन समाप्‍त कर लिया. पुलिस के मुताबिक, परविंदर ने आत्‍महत्‍या की इस घटना से कुछ ही देर पहले होटल में चेक-इन किया था. घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने इस मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. साथ ही शव को कब्‍जे में लेकर पोस्‍टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर जुनेजा ने आत्‍महत्‍या का इतना बड़ा कदम क्‍यों उठाया.

परविंदर सिंह जुनेजा के आत्‍महत्‍या करने के बाद होटल में सनसनी फैल गई. इसके बाद होटल प्रबंधन ने पुलिस को सूचित किया था, जिसके बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को कब्‍जे में लेकर पोस्‍टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

क्रिसमस के दिन इसी होटल में ठहरे थे जुनेजा

पुलिस के मुताबिक, होटल स्‍टाफ ने बताया कि वह क्रिसमस के दौरान भी इसी होटल में कुछ दिन के लिए ठहरे थे. पुलिस ने कहा कि शुरुआती जांच में यह साफ नहीं हो सका है क‍ि आत्‍महत्‍या के पीछे क्‍या कारण था.

घटना की जांच में जुटे पुलिस अधिकारी इस मामले को लेकर सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं और स्‍टाफ से पूछताछ में जुटे हैं.

आत्‍महत्‍या का कारण पता लगाने में जुटी पुलिस

फिलहाल पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस घटना के पीछे कोई पारिवारिक विवाद, आर्थिक परेशानी या मानसिक तनाव था. पुलिस ने इस मामले में जुनेजा के परिवार को भी सूचित कर दिया है.

इस घटना ने इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद ही आत्महत्या के कारणों का खुलासा हो पाएगा.