यूपी के प्रतापगढ़ में पुलिस की डिजिटल रिश्वतखोरी उजागर, मामला वायरल होते ही 2 सिपाही नपे

प्रतापगढ़ जिले में पुलिस विभाग की छवि को धूमिल करने वाला बड़ा मामला सामने आया है. ज़िले के हथिगवां और लीलापुर थाने के पुलिसकर्मियों पर ऑनलाइन घूस लेने के गंभीर आरोप लगे हैं.

इलाहाबाद:

दरअसल यूपी के प्रतापगढ़ में पुलिस की ऑनलाइन रिश्वतखोरी का खेल सामने आया है. प्रतापगढ़ जिले में पुलिस विभाग की छवि को धूमिल करने वाला बड़ा मामला सामने आया है. ज़िले के हथिगवां और लीलापुर थाने के पुलिसकर्मियों पर ऑनलाइन घूस लेने के गंभीर आरोप लगे हैं.

रिश्वतखोरी के स्क्रीनशॉट वायरल होते ही मचा हड़कंप

सोशल मीडिया पर रिश्वतखोरी के लेन-देन के स्क्रीनशॉट वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया. हथिगवां थाना प्रभारी नंदलाल के परिजनों के खाते में रिश्वत की रकम भेजने का आरोप है. बताया जा रहा है कि एसओ नंदलाल लंबे समय से एक ही थाने में तैनात हैं. उनके पत्नी, बेटी और परिचितों के बैंक खातों में सीधे रुपये ट्रांसफर किए गए. इस पूरे मामले की जांच सीओ कुंडा अमरनाथ गुप्ता कर रहे हैं.

महोत्सव के दौरान गुंडा टैक्स न देने पर दुकानदारों की पिटाई

लीलापुर थाना क्षेत्र में अजगरा महोत्सव के दौरान गुंडा टैक्स न देने पर दुकानदारों की पिटाई और 10 हजार रुपये की घूस लेने के आरोप में दो सिपाही-प्रेमवीर सिंह और गौरव यादव को एसपी डॉ. अनिल कुमार ने निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश दिए हैं. एसपी ने गुरुवार शाम बताया कि मामले की शिकायतें सही पाई गईं, जिसके बाद दोनों सिपाहियों पर कड़ी कार्रवाई की गई है. जिले में ऑनलाइन घूसखोरी के इस खुलासे ने पुलिस महकमे को सकते में डाल दिया है.


 

