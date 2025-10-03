एक और नीले ड्रम वाला मर्डर, मामूली सी बात पर सिरफिरे ने फ्रेंड की ले ली जान, फिर खुद सुनाई कहानी

Dewas News: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में नीले ड्रम वाली मुस्कान की कहानी तो सभी जानते होंगे. मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ पति सौरभ राजपूत को मार डाला था और फिर उसके टुकड़ों में काटकर नीले ड्रम में ठूंस दिया और उस पर गीली सीमेंट डालकर उसे उसी में दफना दिया था. हत्या के ऐसे तरीके ने पूरे देश को हिला दिया था. लेकिन नीले ड्रम वाला मर्डर की एक और खौफनाक स्टोरी सामने आई है. इसमें युवक ने अपनी फोनो फ्रेंड को नीले ड्रम में डुबोकर मार दिया.

यह वाकया मध्य प्रदेश के देवास जिले के वैशाली एवेन्यू इलाका है. यहां किराये के मकान से एक युवती लक्षिता चौधरी की लाश बरामद हुई थी. परिजनों के मुताबिक, ये युवती तीन दिनों से लापता थी.युवक ने अपनी दोस्त को मौत के घाट उतार कर शव के हाथ-पैर बांधकर कमरे में छोड़ दिया और खुद फरार हो गया.आरोप है कि उसने लड़की को उसी पानी से भरे नीले ड्रम में डुबोकर मार डाला.

जानकारी के मुताबिक, वैशाली एवेन्यू कॉलोनी में 29 सितंबर को लड़की घर से कॉलेज जाने की बात कहकर निकली थी, लेकिन घर नहीं लौटी. परिजनों ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. जांच में पता चला कि युवती की मोनू उर्फ मनोज चौहान नाम के एक लड़के से दोस्ती थी. परिवार वालों से पूछा तो आरोपी ने गुमराह करते हुए कहा कि वो दोनों कहीं जा रहे हैं.फिर अचानक उसने 1 अक्टूबर को लड़की के परिजनों को मैसेज कर बताया कि उसने लड़की की हत्या कर दी है और लाश उसके कमरे में है.

पुलिस ने तत्काल वैशाली एवेन्यू स्थित उसके मकान का ताला तोड़ा तो अंदर पानी के ड्रम के पास बेडशीट से ढंका शव मिला. मृतका की पहचान लक्षिता चौधरी के रूप में हुई. युवती गरबे की पोशाक में थी और शव सड़ जाने के कारण बेहद खराब हालत में था. आरोपी मोनू चौहान ने खुद सिटी कोतवाली पहुंचा और सरेंडर कर दिया.

मोनू ने पुलिस को बताया कि वह लक्षिता का दोस्त था, लेकिन वो किसी और के संपर्क में थी और इसी से आगबबूला होकर उसने लक्षिता की हत्या कर दी. थाना प्रभारी सिटी कोतवाली देवास श्याम चंद्र शर्मा का कहना है कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए इंदौर भेजा और आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है. मृतका के पिता किशोर चौधरी ने कहा कि सिरफिरे ने उसकी बेटी को बेवजह मार डाला.

(इनपुट अरविंद चौकसे)

