Meerut News: नीले ड्रम वाली मुस्कान चाहती है संस्कारी बच्चा, जेल में रख रही नवरात्रि के व्रत, रोजाना कर रही रामायण का पाठ

UP News: उत्तर प्रदेश के मेरठ का चर्चित नीला ड्रम हत्याकांड (Blue Drum Murder Case) एक बार फिर सुर्खियों में है. अपने पति सौरभ की निर्मम हत्या कर लाश को नीले ड्रम में छिपाने की दोषी मुस्कान (Muskaan) इन दिनों जिला जेल मेरठ (Meerut Jail) में बंद है. चौंकाने वाली खबर यह है कि मुस्कान अपनी रिहाई की कामना और अपने अजन्मे बच्चे के लिए नवरात्र के व्रत (Navratri Fasts) रख रही है. जेल प्रशासन ने व्रत रखने वाली महिला कैदियों के लिए विशेष इंतजाम किए हैं.

पापों का प्रायश्चित या रिहाई की कामना?

मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी और फिर लाश के टुकड़े करके एक नीले ड्रम में पैक कर दिया था. यह क्रूरता इतनी भीषण थी कि इस 'नीला ड्रम कांड' ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था. अब, जेल की चारदीवारी के भीतर, मुस्कान का एक बदला हुआ रूप देखने को मिल रहा है. वह मां दुर्गा की उपासना कर रही है और सुबह-शाम पूजा-अर्चना करती है. मुस्कान की सबसे बड़ी कामना यही है कि उसे जल्द से जल्द जेल से मुक्ति मिल जाए.

जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने इस बात की पुष्टि की है कि मुस्कान नवरात्र के व्रत रख रही है. उन्होंने बताया कि मुस्कान का यह बदला हुआ रूप जेल प्रशासन को भी हैरत में डाल रहा है.

संस्कारी बच्चे के लिए रामायण और सुंदरकांड का पाठ

मुस्कान इस समय गर्भवती है. एक ओर जहां वह व्रत और पूजा-अर्चना कर रही है, वहीं दूसरी ओर वह नियमित रूप से रामायण और सुंदरकांड का पाठ भी पढ़ और सुन रही है. उसका कहना है कि वह चाहती है कि उसकी कोख में पल रहा बच्चा संस्कारी बने और उसमें सद्गुण आएं. जेल प्रशासन ने मुस्कान समेत व्रत रखने वाली करीब 38 महिला कैदियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं.

जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने बताया कि मुस्कान से मिलने के लिए कोई परिजन नहीं आता है.

प्रेमी साहिल भी रख रहा है नवरात्रि व्रत

मुस्कान के साथ ही इस हत्याकांड में शामिल उसका प्रेमी साहिल भी जेल में बंद है. साहिल ने भी नवरात्र का व्रत रखा है. मिली जानकारी के अनुसार, वह पहला और आखिरी व्रत रखेगा. जेल अधीक्षक ने बताया कि साहिल से मिलने उसकी नानी और भाई कई बार आ चुके हैं.

