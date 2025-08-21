नीला ड्रम हत्या केस: उस रात खूब झगड़ा हुआ और फिर शराब पार्टी... बेटे ने खोल दिया पूरा कच्चा चिट्ठा

राजस्थान के खैरथल-तिजारा इलाके में रविवार को एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई. एक मकान की छत पर रखे नीले प्लास्टिक ड्रम से 35 वर्षीय हंसराज का शव बरामद हुआ. जैसे ही यह खबर फैली, पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. लोगों को यह घटना मेरठ के चर्चित 'नीला ड्रम कांड' की याद दिलाने लगी, जिसमें पत्नी ने पति की हत्या कर शव को इसी तरह ड्रम में छुपा दिया था.

Alwar Blue Drum Murder Case : बेटे की आंखों देखी कहानी

मामले का सबसे बड़ा खुलासा मृतक के बेटे हर्षल ने किया. उसने पुलिस को बताया कि घटना वाली रात उसके पिता हंसराज, मां लक्ष्मी (उर्फ सुनीता) और किराए के मकान मालिक का बेटा जितेंद्र शराब पी रहे थे. इसी दौरान झगड़ा हुआ और पिता ने मां को पीटना शुरू कर दिया. अंकल जितेंद्र ने बीच-बचाव किया.

हर्षल के मुताबिक, बाद में उसे और उसके भाई-बहनों को सोने भेज दिया गया. रात में जब वह उठा, तो उसने पिता को बेड पर पड़ा देखा. सुबह उसने देखा कि उसकी मां और अंकल जितेंद्र पानी से भरा ड्रम खाली कर उसमें पिता का शव डाल रहे थे. शव पर नमक डालकर ड्रम को बंद कर दिया गया ताकि बदबू बाहर न फैले.

रिश्तों का काला सच

जांच में सामने आया कि हंसराज शाहजहांपुर (यूपी) का रहने वाला था और ईंट-भट्टे पर काम करता था. करीब डेढ़ महीने पहले ही वह पत्नी और तीन बच्चों के साथ किशनगढ़ बास की आदर्श कॉलोनी में रहने आया था. लेकिन यहां उसकी पत्नी लक्ष्मी का मकान मालिक के बेटे जितेंद्र से प्रेम-प्रसंग चल रहा था. लक्ष्मी सोशल मीडिया पर बेहद एक्टिव थी. उसे रील्स बनाने का शौक था और कई बार पति के साथ भी वीडियो बनाती थी. लेकिन रील्स के पीछे की हकीकत बिल्कुल अलग थी. घरेलू कलह, मारपीट और बेवफाई से भरी हुई. लक्ष्मी अक्सर पड़ोसियों से अपने दर्द की चर्चा करती थी.

लक्ष्मी मकान के ऊपरी हिस्से में रहती थी. वह कभी-कभी नीचे आती थी. हंसराज के लिए कहती थी कि हमारा आदमी निकम्मा है, बहुत दारू पीता है, हमारा सबकुछ खत्म कर दिया है. मिथिलेश ने बताया कि जितेंद्र ने हंसराज और लक्ष्मी को अपना दोस्त बताकर मकान दिलवाया था और कहा था कि कुछ दिन में चले जाएंगे.

आरोपी जितेंद्र को लेकर पुलिस का बड़ा खुलासा

जितेंद्र की पत्नी की मौत के बाद उसके कई महिलाओं से अवैध संबंध रहे हैं. 2011 में जितेंद्र की शादी हुई थी. उसके एक बेटा भी है, जो 8वीं क्लास में पढ़ता है. 2013 में जितेंद्र की पत्नी की मौत रहस्यमय परिस्थितियों में हो गई थी. एक पड़ोसी ने एनडीटीवी को बताया कि कूलर में पानी भरने के दौरान करंट लगने से जितेंद्र की पत्नी की मौत हो गई थी.

भट्टे पर जलाने की योजना

हर्षल ने यह भी बताया कि वारदात के बाद जितेंद्र और उसकी मां मिथिलेश शव वाले ड्रम को ईंट-भट्टे तक ले गए. योजना थी कि शव को वहीं जला दिया जाए. लेकिन पुलिस को भनक लग गई और दोनों पकड़े गए.पुराना कांड याद दिलाता मामला

इस सनसनीखेज हत्याकांड ने मेरठ के मशहूर 'मुस्कान हत्याकांड' की यादें ताजा कर दी हैं, जहां शव छुपाने के लिए नीले ड्रम का इस्तेमाल किया गया था. खैरथल की इस घटना ने भी इलाके में दहशत और सन्नाटा फैला दिया है.



जांच में अब तक क्या कुछ पता चला

पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए मृतक की पत्नी को पकड़ लिया है. वहीं, मकान मालिक के बेटे को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. अब दोनों से पूछताछ की जा रही है. दोनों रामगढ़ के अलावडा स्थित ईट भट्टे पर मजदूरी के लिए गए थे. मृतक युवक के तीनों बच्चों को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है.

