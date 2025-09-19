विज्ञापन
दिल्ली पुलिस का गैंगस्टर नेटवर्क पर डबल अटैक, 1 हफ्ते में 2 बड़े ऑपरेशन, करोड़ों की बरामदगी और 12 गिरफ्तार

15 सितंबर की सुबह-सुबह दिल्ली पुलिस की द्वारका डिस्ट्रिक्ट टीम ने गैंगस्टरों और उनके साथियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की. इसी ऑपरेशन में 25 अलग-अलग टीमों ने दिल्ली और हरियाणा के 25 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की. करीब 380 पुलिसकर्मी इस ऑपरेशन में शामिल रहे.

नई दिल्ली:

दिल्ली पुलिस ने एक ही हफ्ते के भीतर दो बड़े ऑपरेशन को अंजाम देकर राजधानी और एनसीआर में सक्रिय गैंगस्टर गिरोहों की कमर तोड़ दी है. पुलिस ने इन ऑपरेशनों में नीरज बवाना के पिता समेत कुल 12 अपराधियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने करोड़ों की नकदी, हथियार, लग्जरी गाड़ियां और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद की हैं. अपराधियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस के इस एक्शन को बड़ी कामयाबी माना जा रहा है.

क्या बरामद हुआ दोनों ऑपरेशन में

  • करीब 1 करोड़ रुपए कैश
  • 50 लाख की ज्वेलरी
  • 14 महंगे ब्रांडेड घड़ियां
  • कई लैपटॉप
  • आईपैड
  • कैश काउंटिंग मशीन
  • वॉकी-टॉकी सेट
  • 2 बुलेटप्रूफ गाड़ियां
  • एक फॉर्च्यूनर
  • एक महिंद्रा स्कॉर्पियो
  • एक ऑडी कार 
  • 16 पिस्टल और रिवॉल्वर
  • 69 कारतूस
  • 4 मैगज़ीन 
  • 1.36 किलो सोना
  • 14.60 किलो चांदी
  • एक मोटरसाइकिल
  • 26 मोबाइल फोन
  • एक लैपटॉप
  • 1 बटनदार चाकू
  • 3 बोर ब्रश और 2 क्लीनिंग रॉड


पहला ऑपरेशन

15 सितंबर की सुबह-सुबह दिल्ली पुलिस की द्वारका डिस्ट्रिक्ट टीम ने गैंगस्टरों और उनके साथियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की. इसी ऑपरेशन में 25 अलग-अलग टीमों ने दिल्ली और हरियाणा के 25 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की. करीब 380 पुलिसकर्मी इस ऑपरेशन में शामिल रहे. इस दौरान 19 जगह दिल्ली और 6 जगह हरियाणा में दबिश दी गई. पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ़ नंदू और विक्की टक्कर गैंग से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की.

पुलिस ने इस कार्रवाई में 50 लाख रुपये कैश, करीब 50 लाख की ज्वेलरी, 14 महंगे ब्रांडेड घड़ियां, लैपटॉप, आईपैड, कैश काउंटिंग मशीन, वॉकी-टॉकी सेट, एक बुलेटप्रूफ फॉर्च्यूनर और एक ऑडी कार बरामद की है. इसके अलावा 8 पिस्टल, 29 जिंदा कारतूस और 3 मैगज़ीन भी मिली है. पुलिस ने 26 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें से 6 को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकियों से पूछताछ जारी है.

गिरफ्तार गैंगस्टर और उनकी हिस्ट्री

  1. पवन उर्फ प्रिंस (18 साल, बहादुरगढ़) – कपिल सांगवान गैंग का शूटर, पहले भी फायरिंग और वसूली के मामलों में शामिल
  2. हिमांशु उर्फ मच्छी (24 साल, डाबड़ी) – विक्की टक्कर गैंग से जुड़ा, 7 मामलों में वॉन्टेड
  3. प्रशांत (32 साल, नजफगढ़) – नंदू गैंग का शूटर, 11 आपराधिक मामलों में शामिल
  4. राहुल दिवाकर उर्फ मनप्रीत (25 साल, उत्तम नगर) – विक्की टक्कर गैंग का गुर्गा, 20 से ज्यादा केस दर्ज
  5. अंकित धिंगरा उर्फ नोनी (34 साल, सुल्तानपुरी) – पहले 10 मामलों में पकड़ा जा चुका है, हाल में नंदू गैंग के फाइनेंसर से जुड़ा
  6. पर्वीन उर्फ डॉक्टर (35 साल, नजफगढ़) – 25 से ज्यादा मामलों में शामिल, थाने का घोषित बदमाश

यह पूरा ऑपरेशन द्वारका डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी अंकित सिंह की निगरानी में चला. 25 टीमों का नेतृत्व एसीपी रामअवतार और कई थानों के एसएचओ और स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टरों ने किया. पुलिस का कहना है कि यह अभियान गैंगस्टरवाद की कमर तोड़ने के लिए चलाया गया है. बरामद मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जांच की जा रही है ताकि उन गैंगस्टरों तक पहुंचा जा सके जो विदेश से ऑपरेट कर रहे हैं.


दूसरा ऑपरेशन

दिल्ली NCR में गैंगस्टर गिरोहों की कमर तोड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने बीती रात (18 सितंबर 2025) एक बड़ा अभियान चलाया. इस समन्वित ऑपरेशन के तहत दिल्ली, सोनीपत, समपला, झज्जर, रोहतक और बहादुरगढ़ में एक साथ छापेमारी की गई. इसमें कुल 820 पुलिसकर्मी शामिल रहे. इसमें आउटर नॉर्थ जिले से 39 टीमें (500 जवान) और रोहिणी जिले से 19 टीमें (320 जवान) उतारी गईं. कार्रवाई का नेतृत्व इंस्पेक्टर और एसीपी स्तर के अधिकारियों ने किया, जबकि इसकी कमान डीसीपी हरेश्वर स्वामी और डीसीपी राजीव रंजन के हाथों में रही. पूरे ऑपरेशन की निगरानी संयुक्त पुलिस आयुक्त विजय सिंह ने की.

गिरफ्तारी और दबोचे गए बदमाश

पुलिस ने इस अभियान में कुल 36 संदिग्धों को पकड़ा, जिनमें से 6 को आधिकारिक रूप से गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार आरोपी काला जठेड़ी, जितेंद्र उर्फ गोगी, नीरज बावाना, राजेश बावाना, टिल्लू ताजपुरिया, कपिल सांगवान उर्फ नंदू और नेतू डबोदा जैसे कुख्यात गैंग्स से जुड़े बताए जा रहे हैं. इनमें से 7 मामले आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किए गए हैं.

गिरफ्तार आरोपी

  • शक्तिमान (34), निवासी खेड़ा खुर्द, दिल्ली
  • वेदपाल (55), निवासी तिकरी खुर्द, नरेला
  • प्रेम सिंह सेहरावत (67), निवासी बावाना
  • नवीन (30), निवासी कराला
  • अंकित उर्फ विशाल (25), निवासी कराला
  • हरिओम उर्फ अंकित उर्फ अक्की (25), निवासी कराला


छापों में क्या मिला

पुलिस ने छापेमारी के दौरान नकदी, कीमती सामान, वाहन और हथियार जब्त किए

  1. नकदी व कीमती सामान:
  2. ₹49.60 लाख नकद
  3. 1.36 किलो सोना
  4. 14.60 किलो चांदी
  5. वाहन व इलेक्ट्रॉनिक्स:
  6. एक बुलेटप्रूफ महिंद्रा स्कॉर्पियो SUV
  7. एक मोटरसाइकिल
  8. 26 मोबाइल फोन
  9. एक लैपटॉप
  10. हथियार व कारतूस
  11. 7 पिस्टल और रिवॉल्वर
  12. 1 बटनदार चाकू
  13. 1 मैगजीन
  14. 40 जिंदा कारतूस
  15. 3 बोर ब्रश और 2 क्लीनिंग रॉड
