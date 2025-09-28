दिल्ली : पुरानी रंजिश में बाप ने नाबालिग बेटे को बनाया हथियार, हत्या के अगले दिन बालिग हुआ बेटा

राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित विजय मंडल पार्क में प्रॉपर्टी डीलर लखपत सिंह उर्फ लक्की की हत्या की गुत्थी साउथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने सुलझा ली है. इस सनसनीखेज मर्डर वारदात में पुलिस ने मुख्य आरोपी खुशीराम और उसके बेटे को गिरफ्तार किया है. हैरानी की बात यह है कि हत्या को अंजाम देने के लिए आरोपी ने अपने नाबालिग बेटे का इस्तेमाल किया, जो वारदात के अगले ही दिन बालिग हो गया.

650 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाली

पुलिस ने 55 किलोमीटर तक फैले इलाके में लगे 650 से ज्यादा CCTV कैमरों की फुटेज खंगालकर आरोपियों तक पहुंची. पुलिस जांच में सामने आया कि हत्या की वजह 9 साल पुरानी रंजिश थी. साल 2016 में लखपत ने खुशीराम पर हमला किया था, जिससे वह 9 महीने तक बिस्तर पर पड़ा रहा. बस तभी से वह बदला लेने की फिराक में था. 26 सितंबर की सुबह, विजय मंडल पार्क में मॉर्निंग वॉक के दौरान लखपत सिंह पर दो नकाबपोशों ने हमला किया.

बैट से पीटा फिर मार दी गोली

प्रोपर्टी डीलर को पहले क्रिकेट बैट से पीटा गया, फिर गोली मार दी गई. जिसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया. CCTV फुटेज से पता चला कि आरोपी बिना नंबर प्लेट वाली काली हीरो स्प्लेंडर बाइक से आए थे. पुलिस ने पुराने विवाद की दिशा में जांच बढ़ाई और पाया कि खुशीराम ने अपने 17 वर्षीय बेटे को पहले से रेकी पर लगाया था. हत्या से एक दिन पहले बेटा नाबालिग था, ताकि उसे जुवेनाइल कानून का लाभ मिल सके.

पुलिस ने क्या कुछ बताया

पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच से पता चला है कि दो लोगों ने पार्क के पास कटारिया को रोका, उन पर गोली चलाई और मोटरसाइकिल पर मौके से फरार हो गए. एक पुलिस सूत्र ने बताया, 'कटारिया पार्क में टहल रहे थे जब दो लोग उनके पास आए, कहा-सुनी जल्द ही मारपीट में बदल गई. एक हमलावर ने बैट जैसी वस्तु से उन पर वार किया और फिर पिस्तौल से तीन राउंड गोलियां चलाईं. ' पुलिस ने कारतूस के खोखे और अन्य सबूत एकत्र किए हैं और पार्क के अंदर और बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली

