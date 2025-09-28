विज्ञापन
विशेष लिंक

दिल्ली में ‘बंटी-बबली’ गिरफ्तार: 7 ज्वैलरी दुकानों में कर चुके थे चोरी, जानिए कैसे करते थे क्राइम

पुलिस के मुताबिक यह जोड़ा खुद को ज्वैलरी खरीदने वाला ग्राहक बनाकर दुकानों में जाता था. मौके का फायदा उठाते हुए दुकानदार का ध्यान भटकाते और सोने के गहने चुरा लेता था.

Read Time: 3 mins
Share
दिल्ली में ‘बंटी-बबली’ गिरफ्तार: 7 ज्वैलरी दुकानों में कर चुके थे चोरी, जानिए कैसे करते थे क्राइम
  • दिल्ली पुलिस ने चोरी के कई मामलों में संलिप्त जोड़े को गिरफ्तार कर लिया
  • आरोपी खुद को ग्राहक बनाकर ज्वैलरी दुकानों में जाते और दुकानदार का ध्यान भटकाकर गहने चुरा लेते थे
  • बुराड़ी, पश्चिम विहार, ISBT मोनेस्ट्री मार्केट, लाजपत नगर, खान मार्केट जैसे जगहों पर क्राइम को अंजाम दिया था
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

दिल्ली पुलिस ने आखिरकार उस ‘बंटी-बबली' जोड़े को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने राजधानी के कई इलाकों में ज्वैलरी दुकानदारों की नाक में दम कर रखा था. अमृतसर के रहने वाले राजीव (35) और सान्या (34) खुद को ग्राहक बताकर दुकानों में जाते, दुकानदार का ध्यान भटकाते और सोने के गहने चुपके से उड़ा ले जाते थे. वारदातों का यह सिलसिला अप्रैल से चल रहा था और अब तक वे बुराड़ी, पश्चिम विहार, ISBT मोनेस्ट्री मार्केट, लाजपत नगर, खान मार्केट और द्वारका समेत सात जगह चोरी कर चुके थे.

पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से दोनों को ट्रैक किया और द्वारका से धर दबोचा. इनके पास से सोने की अंगूठी, लॉकेट, बालियां और नकदी बरामद हुई है. पूछताछ में सामने आया कि दोनों नशे के आदी हैं और लत पूरी करने के लिए अपराध का रास्ता चुना. 

सीसीटीवी से मिला सुराग

पुलिस के मुताबिक यह जोड़ा खुद को ज्वैलरी खरीदने वाला ग्राहक बनाकर दुकानों में जाता था. मौके का फायदा उठाते हुए दुकानदार का ध्यान भटकाते और सोने के गहने चुरा लेते. हालिया वारदातों में लगे सीसीटीवी कैमरों से दोनों की पहचान हुई और फिर जाल बिछाकर उन्हें दबोच लिया गया.

बरामदगी और चोरी का सिलसिला

गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उनके पास से एक सोने की अंगूठी, एक सोने का लॉकेट, एक जोड़ी सोने की बालियां और करीब ₹8000 नकद बरामद किया है. जांच में पता चला कि अप्रैल से अब तक ये दोनों दिल्ली में चोरी की सात वारदातों को अंजाम दे चुके हैं. इनमें बुराड़ी, पश्चिम विहार, ISBT मोनेस्ट्री मार्केट, लाजपत नगर, खान मार्केट और द्वारका शामिल हैं.

कहां बेचते थे चोरी का माल

पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि दोनों चोरी किए गहनों को कैश फॉर गोल्ड नाम की दुकान में बेच देते थे. इस तरह वे चोरी के गहनों को तुरंत नकद में बदलकर फरार हो जाते थे.

नशे की लत ने बनाया अपराधी

पूछताछ में यह भी सामने आया कि दोनों नशे के आदी हैं और नशे की जरूरत पूरी करने के लिए ही चोरी करते थे. पुलिस का कहना है कि इनकी गिरफ्तारी से अब तक के तीन दर्ज मामलों का खुलासा हो चुका है और आगे की जांच जारी है. द्वारका जिला पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस गिरफ्तारी से राजधानी में ज्वैलरी शॉप्स में बढ़ती चोरी की घटना

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi Bunty Babli Arrested, Delhi Jewellery Theft Gang
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com