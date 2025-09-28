विज्ञापन
EXCLUSIVE: मुझे बाबा ने आश्रम में किडनैप... छात्रा ने NDTV को बताई दिल्‍ली के डर्टी बाबा की एक-एक करतूत
बाबा मुझे रात में बुलाता था, लेकिन मैं नहीं गई
  • चैतन्यानंद सरस्वती के आश्रम में पढ़ने वाली 2016 बैच की एक छात्रा ने बाबा पर किडनैपिंग का आरोप लगाया.
  • छात्रा ने बताया कि बाबा ने उसे आश्रम में कैद रखा और पिता से मिलने नहीं जाने दिया था.
  • बाबा कई लड़कियों के साथ गलत काम और छेड़खानी करता था. मैं किसी तरह बच पाई.
नई दिल्‍ली:

बाबा ने आश्रम में मुझे किडनैप कर लिया था. बाबा मुझे रात में बुलाता था, लेकिन मैं नहीं गई. इसलिए मुझे एग्जाम में नहीं बैठने दिया. मुझे अपनी इज्‍जत बचाने के लिए आखिरी सेमेस्टर छोड़कर संस्‍थान से भागना पड़ा था. ये आपबीती चैतन्‍यानंद सरस्‍वती के संस्‍थान में पढ़ने वाली 2016 बैच की एक छात्रा की है. इस लड़की ने पुलिस में चैतन्‍यानंद के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं कराई है. लेकिन एनडीटीवी को दिये इंटरव्‍यू में इस लड़की ने बाबा की एक-एक करतूत से पर्दा उठाया. चैतन्‍यानंद सरस्‍वती को दिल्‍ली पुलिस ने आगरा से दबोच लिया है.     

बाबा के आश्रम में पढ़ने वाली 2016 बैच की एक लड़की ने एनडीटीवी को बताया, ' बाबा ने मेरे साथ भी छेड़खानी की कोशिश थी. मुझे बाबा ने आश्रम में किडनैप कर लिया था. मुझे अपनी इज्‍जत बचाने के लिए आखिरी सेमेस्टर छोड़ कर आश्रम से जाना पड़ा था. मेरे पिता काफी बीमार थे, उनको पेसमेकर लगाया जाना था. मैं अपने पिता के पास ऐसे में समय में जाना चाहती थी. लेकिन बाबा ने मुझे उनको देखने के लिए नहीं जाने दिया. मुझे ऐसा लगा कि मैं आश्रम में कैद में रह रही हूं.' 

पीडि़त लड़की ने बताया, 'बाबा मुझे रात में बुलाता था, लेकिन मैंने जाने से मना कर दिया. मैं इनके जाल में फंसी नहीं. इसलिए मुझे एग्जाम में नहीं बैठने दिया. मैं समझ गई थी कि यहां मेरे साथ कुछ भी हो सकता है. मुझे इस दौरान पता चला कि बाबा कई लड़कियों के साथ गलत काम और छेड़खानी करता था. मैं चाहती हूं कि बाबा को अपनी करतूतों की कड़ी से कड़ी सजा मिले. बाबा को उम्रकैद की सजा होनी चाहिए.' 

छात्रा ने बताया कि बाबा हमारी हर हरकत पर नजर रखता था. वीकेंड पर जब हम संस्‍थान से बाहर जाते थे, तो वापस आने के बाद पूछता था कि कहां-कहां गए थे. किसके साथ गए थे. किसके साथ घूमे-फिरे थे. ऐसी-ऐसी बातें पूछता था कि हम किसी को बता भी नहीं सकते हैं. बाबा ने सारी मर्यादाएं लांघ दी थीं. बाबा मुझे गंदे-गंदे ई-मेल भेजते थे. ई-मेल में कहते थे कि तुम आज बहुत ब्‍यूटीफुल लग रही हो. तुमने आज बहुत अच्‍छी ड्रेस पहनी है. तुम्‍हारा ब्‍वॉयफ्रेंड है या नहीं?  

चैतन्‍यानंद का इंस्‍टीट्यूट में अंदर ही रहता था. छात्रा ने बताया कि बाबा का कमरा कॉलेज के डीन के साथ ही था. बाबा यहां अपनी दो महिला असिस्‍टेंट के साथ रहता था. ये दोनों महिलाएं बाबा के लिए ही काम करती थीं. ये कहती थी कि बाबा की बात नहीं मानोगी, तो तुम्‍हे फेल कर दिया जाएगा. इन दोनों का काम छात्राओं को बाबा के पास भेजने के लिए तैयार करने का था. अगर कोई छात्रा बाबा के कमरे में जाने से इनकार करती थी, तो उनको टॉर्चर किया जाता था. उन्‍हें फेल करने की धमकी दी जाती थी. एग्‍जाम तक में नहीं बैठने दिया जाता था.  

Swami Chaitanyananda Saraswati, Delhi Dirty Baba, Delhi Police
