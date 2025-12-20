CBI की बड़ी कार्रवाई, लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक शर्मा रिश्वतखोरी मामले में गिरफ्तार, कर्नल पत्नी पर भी आरोप

सीबीआई ने लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा समेत दो लोगों को रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है. ले.कर्नल शर्मा रक्षा मंत्रालय के अधीन रक्षा उत्पादन विभाग में तैनात हैं. उन पर बेंगलुरु की एक कंपनी से रिश्वत के रूप में तीन लाख रुपये लेने का आरोप है. उनके और उनकी पत्नी के घरों की तलाशी में 2.23 करोड़ रुपये जब्त किए गए हैं.

रक्षा उत्पादन विभाग में तैनात हैं ले.कर्नल शर्मा

सीबीआई ने रक्षा उत्पादन विभाग में अंतरराष्ट्रीय सहयोग व निर्यात मामलों के डिप्टी प्लानिंग ऑफिसर के रूप में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा और उनकी पत्नी कर्नल काजल बाली के खिलाफ मामला दर्ज किया था. कर्नल बाली राजस्थान के श्रीगंगानगर स्थित 16 इन्फैंट्री डिवीजन ऑर्डिनेंस यूनिट (डीओयू) की कमांडिंग ऑफिसर के रूप में तैनात हैं.

लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक शर्मा और उनकी पत्नी के घरों की तलाशी में सीबीआई ने 2.23 करोड़ रुपये जब्त किए हैं.

ले.कर्नल पर कंपनियों को फायदा पहुंचाने के आरोप

सीबीआई का आरोप है कि दीपक शर्मा रक्षा उत्पादों के निर्माण और निर्यात आदि से जुड़ी कई प्राइवेट कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ आपराधिक साजिश रचकर लगातार भ्रष्ट और अवैध गतिविधियों में लिप्त थे. शर्मा पर कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए उनसे रिश्वत लेने के भी आरोप हैं.

सीबीआई ने 3 लाख रिश्वत लेते गिरफ्तार किया

सीबीआई प्रवक्ता ने बयान में बताया कि राजीव यादव और रवजीत सिंह भारत में कंपनी का कामकाज देखते थे. वो दोनों लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक शर्मा के नियमित संपर्क में थे और उनकी मिलीभगत से विभिन्न सरकारी विभागों और मंत्रालयों से अपनी कंपनी के लिए अनुचित लाभ प्राप्त कर रहे थे. इसी कंपनी के इशारे पर विनोद कुमार नाम के शख्स ने 18 दिसंबर को लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा को तीन लाख रुपये की रिश्वत दी थी.

सैन्य अधिकारी, पत्नी के घरों से 2.23 करोड़ जब्त

प्रवक्ता ने बताया कि ले. कर्नल दीपक शर्मा के साथ विनोद कुमार को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है. शर्मा के दिल्ली स्थित आवास की तलाशी के दौरान सीबीआई ने 2.23 करोड़ रुपये नकद और तीन लाख रुपये रिश्वत की रकम जब्त की है. श्रीगंगानगर स्थित उनकी पत्नी के आवास से 10 लाख रुपये जब्त किए गए. गिरफ्तार दीपक शर्मा और विनोद कुमार को शनिवार को स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 23 दिसंबर तक सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया.