महाराष्ट्र: सेना की वर्दी पहनकर घूम रही महिला गिरफ्तार, फर्जी कैप्टन बन करती थी लोगों को गुमराह

महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर के दौलताबाद में सेना की नकली वर्दी पहने एक महिला को गिरफ्तार किया गया है. साथ ही महिला के पास से सेना से जुड़ी कुछ सामग्री भी जब्त की गई है. आरोपी महिला का नाम रुचिका जैन है. उसके घर से सेना से जुड़ी कुछ सामग्री भी जब्त की गई है.

पुलिस को गोपनीय सूचना मिली थी कि दौलताबाद इलाके के धरमपुर स्थित प्लॉट नंबर 16 में रहने वाली रुचिका अजीत जैन (48) सेना की वर्दी पहने दिखती हैं. इसके आधार पर पुलिस ने 11 सितंबर को उसके घर पर छापा मारा था. इस छापेमारी में रुचिका जैन के पास से दो तरह की सेना की वर्दियां जब्त की गईं. इन पर कैप्टन रैंक के स्टार और 'स्पेशल फोर्स' के बैज लगे हुए थे.

इसके साथ ही 'डेबोनेयर सिक्योरिटी पीपल' लिखा एक नकली पहचान पत्र, सैन्य वर्दी में उसकी तस्वीर वाला एक फ्रेम, विभिन्न संगठनों के मेडल, पुरस्कार, निमंत्रण पत्र, एयर पिस्टल और राइफलें, युद्ध स्मारकों की तस्वीरें आदि जब्त की गईं.

आरोपी महिला खुद को कैप्टन बताकर कई जगहों पर घूम रही थी. जानकारी मिल रही है की पुणे स्थित दक्षिणी कमान की सैन्य खुफिया टीम ने मामले की जांच की थी. पुलिस आरोपी महिला के बारे में और जानकारियां इकट्ठा कर रही है.