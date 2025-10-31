विज्ञापन
‘मुझे गर्भवती बना सके’ विज्ञापन का जवाब देना पड़ा महंगा, ठेकेदार से 11 लाख रुपए की ठगी

यह मामला तब शुरू हुआ, जब शिकायतकर्ता ठेकेदार ने एक ऑनलाइन विज्ञापन का जवाब दिया, जिसमें लिखा था – “मुझे गर्भवती बना सके ऐसे व्यक्ति की तलाश है.”

  • पुणे का एक ठेकेदार ऑनलाइन विज्ञापन का जवाब देकर साइबर ठगी का शिकार हुआ
  • ठगों ने ठेकेदार से झूठे पैकेज और विभिन्न शुल्क के नाम पर करीब 11 लाख रुपए वसूले
  • ठगों सदस्यता, गोपनीयता और प्रोसेसिंग चार्ज के नाम पर लगातार पैसे मांगते रहे
पुणे:

महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक अजीबोगरीब साइबर ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें एक ठेकेदार को ऑनलाइन विज्ञापन का जवाब देना भारी पड़ गया. दअरसल इस ठगी में ठेकेदार से करीब 11 लाख रुपए वसूले गए. असल में ये मामला तब शुरू हुआ जब शिकायतकर्ता ठेकेदार ने एक ऑनलाइन विज्ञापन को देख उसका जवाब दिया, जिसमें लिखा था – “मुझे गर्भवती बना सके ऐसे व्यक्ति की तलाश है” (Looking for a man who can make me pregnant).

कैसे लगी ठेकेदार का लाखों की चपत

इसके बाद साइबर अपराधियों ने उसे झूठे “पैकेज” बेचने शुरू किए. शुरुआत में तो जनाब से छोटी रकम मांगी गई, फिर धीरे-धीरे बड़ी रकम की मांग की जाने लगी. अलग-अलग बहाने बनाकर ठेकेदार से करीब 11 लाख रुपए वसूले गए. अपराधियों ने ठेकेदार से अलग-अलग शुल्क और प्रोसेसिंग चार्ज के नाम पर पैसे लिए. इनमें आरंभिक शुल्क, सदस्यता शुल्क, गोपनीयता शुल्क और अन्य कई तरह के खर्च शामिल थे. उसे लगातार कहा जाता रहा कि जब तक पैसे नहीं भरोगे, “काम” पूरा नहीं होगा.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

जब ठेकेदार को अपनी ठगी का एहसास हुआ, तो उसने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने इस साइबर अपराध की जांच शुरू कर दी है और इस रैकेट से जुड़े आरोपियों की तलाश कर रही है. ऐसे अजनबी ऑनलाइन ऑफ़र या विज्ञापनों का जवाब देने से बचें. किसी भी निजी काम के लिए अगर ऑनलाइन बड़ी रकम मांगी जाए तो सतर्क रहें और तुरंत पुलिस से संपर्क करें. 

Pune Ad Fraud Case, Pune Contractor Duped 11 Lakh, Pune Crime News
