स्कूल टीचर पत्नी का गला घोंटकर भट्ठी में जला डाला, राख नदी में बहाई... पर एक गलती से पकड़ा गया कातिल

Pune News: पुलिस ने एक मर्डर मिस्ट्री को सुलझाते हुए पति को पत्नी के कत्ल के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है. दावा है कि उसने दृश्यम मूवी देखकर पत्नी को मारने का प्लान बनाया.

Pune Crime News
पुणे:

कातिल कितना भी शातिर क्यों न हो, वो वारदात का कोई न कोई सुराग छोड़ ही जाता है. ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र के पुणे शहर में हुआ, जहां शक्कीमिजाज के शख्स ने बेहद सुनियोजित तरीके से अपनी बीवी का कत्ल कर डाला और फिर उसे भट्टी में जला डाला. बॉलीवुड की क्राइम थ्रिलर मूवी दृश्यम देखकर उसने ये दिल दहलाने वाला गुनाह करने की साजिश रची, लेकिन उसकी ज्यादा होशियारी ही उस पर भारी पड़ी और आखिरकार पुलिस ने उसे धर दबोचा. 

पुणे के इस आरोपी शख्स ने बीवी को रास्ते से हटाने का खतरनाक प्लान बनाया. पहले तो मौका पाकर गला दबाकर उसे मार डाला, फिर उसने एक भट्टी लगाई और पत्नी की बॉडी को धीरे धीरे उसमें जला डाला. उसने किसी को शक नहीं होने दिया कि उसकी बीवी मर गई है. उसने पत्नी के किसी और मर्द के साथ संबंध होने और भाग जाने का नाटक रचा. उसने होशियारी दिखाते हुए पत्नी के फोन से अनाम शख्स को प्यार भरा एसएमएस भी किया, लेकिन ये गलती उसे भारी पड़ गई. 

उस पर किसी को शक न हो, लिहाजा वो कुछ न कुछ दिनों में लगातार पुलिस स्टेशन जाता था और अपनी पत्नी की खोजबीन के लिए गुहार लगाता था. 

पुलिस ने जब एसएमएस समेत पूरे मामले की तहकीकात की तो शक की सुई पति की ओर घूमी, जिसने कड़ी पूछताछ में कबूल लिया कि उसने ही ये कांड किया है. उसने अजय देवगन की फिल्म दृश्यम को देखकर को पिछले कुछ दिनों में चार बार देखा और फिर ये खतरनाक साजिश रचकर पत्नी को मार डाला. 

आरोपी समीर जाधव की शादी 2017 में एक प्राइवेट स्कूल टीचर अंजलि से हुई थी. जाधव एक ऑटोमोबाइल मैकेनिक है, जो एक गैराज चलाता है. पुणे के सिवाने इलाके में उनका मकान है और उनके दो बच्चे भी तीसरी और पांचवीं क्लास में पढ़ रहे हैं. 

जाधव 26 अक्टूबर को अपनी पत्नी को एक किराये के गोदाम में ले गया. उसने बहाना बनाया कि उसने नया गोदाम कारोबार के लिए लिया है. फिर वहां उसका गला घोंट दिया. उसने वहां लोहे की भट्ठी पहले से तैयार कर रखी थी, जिसमें उसने उसकी बॉडी जला दी, ताकि कोई सबूत न रहे. उसने लाश को जलाने के बाद राख भी नदी में बहा दी. घटना के वक्त बच्चे दिवाली के त्योहार के कारण अपने पैतृक गांव में थे. 

पुलिस को पहले लगा कि जाधव ने किसी गैर मर्द से रिश्ते होने के शक में पत्नी को मार डाला. लेकिन कहानी और ही निकली. जाधव का खुद किसी और महिला के साथ नाजायज रिश्ते थे. 

उसने अंजलि के फोन से उसके एक दोस्त को आई लव यू का मैसेज भी भेजा और फिर उसका जवाब भी दिया. हत्याकांड को अंजाम देने के बाद समीर जाधव पुलिस स्टेशन लगातार जाता रहा और अपनी लापता पत्नी के बारे में पुलिस अफसरों से गुहार लगाता रहा. लेकिन उसकी जरूरत से ज्यादा ऐसी कोशिशों से ही पुलिस का शक उस पर गहरा गया. 

डिप्टी पुलिस कमिश्नर संभाजी कदम ने कहा कि पुलिस ने समीर जाधव के लगातार सवाल करने की हरकतों, सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी सहायता से मर्डर मिस्ट्री सुलझा ली. कड़ी पूछताछ के बाद उसने अपना गुनाह कबूल लिया. 
 

