मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई, 19.65 करोड़ का हाइड्रोपोनिक वीड बरामद

मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने दो दिनों में तगड़ी कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद किया है. 26 और 27 अगस्त को एयरपोर्ट कमिश्नरेट, मुंबई कस्टम ज़ोन-III की टीम ने कुल 19.65 किलो हाइड्रोपोनिक वीड (मारिजुआना) पकड़ा है, जिसकी काले बाज़ार में कीमत करीब 19.65 करोड़ रुपये बताई जा रही है. इस दौरान तीन अलग-अलग केस में कुल चार यात्रियों को गिरफ्तार किया गया.

पहला और दूसरा केस (26 अगस्त 2025)

कस्टम अधिकारियों ने प्रोफाइलिंग के आधार पर बैंकॉक से आए दो यात्रियों को छत्रपति शिवाजी महारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (CSMI) पर रोका. ये यात्री फ्लाइट नंबर VZ-760 से मुंबई पहुंचे थे. जांच के दौरान उनके ट्रॉली बैग से 11.64 किलो हाइड्रोपोनिक वीड बरामद हुआ, जिसकी कीमत लगभग 11.64 करोड़ रुपये है. नशे की खेप बैग में बेहद चालाकी से छिपाई गई थी. दोनों यात्रियों को NDPS एक्ट, 1985 के तहत गिरफ्तार किया गया.

तीसरा केस (27 अगस्त 2025)

कस्टम को मिली पुख्ता सूचना के आधार पर एक और कार्रवाई की गई. इस बार दो यात्री फुकेट से फ्लाइट नंबर 6E-1072 के जरिए मुंबई पहुंचे थे. उनके सामान की जांच में 8.01 किलो हाइड्रोपोनिक वीड मिला, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कीमत करीब 8.01 करोड़ रुपये आंकी गई. यह खेप भी ट्रॉली बैग में छिपाकर लाई गई थी. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया.