भारत मंडपम के पास हुई हाई-प्रोफाइल लूट का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार, चांदी-सोना और नकदी बरामद

उमराव सिंह ज्वैलर्स, जंगपुरा का सुपरवाइजर और उसका साथी चांदनी चौक से सोना-चांदी हॉलमार्क करवाकर लौट रहे थे. उनके पास करीब 40 किलो चांदी और 870 ग्राम सोना था. शाम करीब साढ़े चार बजे जब वो स्कूटी से भैरों मंदिर के पास पहुंचे, तभी नीली अपाचे बाइक पर आए दो बदमाशों ने पिस्तौल दिखाकर बैग लूट लिया और फरार हो गए.

दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आरोपी
  • दिल्ली पुलिस की स्पेशल स्टाफ टीम ने भारत मंडपम के पास दिनदहाड़े हुई लूट की गुत्थी महज 4 दिनों में सुलझाई
  • लूट में शामिल 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से बड़ी मात्रा में चांदी, सोना और नकद बरामद किया गया
  • घटना 24 सितंबर को हुई थी, जब ज्वैलर्स के सुपरवाइजर और साथी से स्कूटी पर लूट की गई थी
नई दिल्ली:

दिल्ली पुलिस की सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की स्पेशल स्टाफ टीम ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है. कुछ दिन पहले भारत मंडपम के पास दिनदहाड़े बड़ी लूट हुई थी. पुलिस ने इस लूट की गुत्थी को सिर्फ चार दिनों में ही सुलझा लिया है. पुलिस ने इस मामले में तीन बदमाशों को भी गिरफ्तार किया है. जिनके कब्जे से 37 किलो से ज्यादा की चांदी, करीब 200 ग्राम सोना और 1.86 लाख रुपये नकद बरामद किए हैं.

क्या है मामला

24 सितंबर को उमराव सिंह ज्वैलर्स, जंगपुरा का सुपरवाइजर और उसका साथी चांदनी चौक से सोना-चांदी हॉलमार्क करवाकर लौट रहे थे. उनके पास करीब 40 किलो चांदी और 870 ग्राम सोना था. शाम करीब साढ़े चार बजे जब वो स्कूटी से भैरों मंदिर के पास पहुंचे, तभी नीली अपाचे बाइक पर आए दो बदमाशों ने पिस्तौल दिखाकर बैग लूट लिया और फरार हो गए. मामला दर्ज होते ही इसे सुलझाने की जिम्मेदारी स्पेशल स्टाफ को दी गई.

4 दिन तक खंगाले सीसीटीवी फुटेज

टीम ने लगातार 4 दिन तक सीसीटीवी फुटेज खंगाले और मुखबिरों की मदद ली. 28 सितंबर को पुलिस को सूचना मिली कि लूट का माल करोलबाग में बेचने की कोशिश की जा रही है. छापा मारकर पुलिस ने सबसे पहले आरोपी विष्णु को पकड़ लिया. पूछताछ में उसने अपने दो साथियों प्रीतपाल उर्फ प्रदीप और काकू उर्फ जय मालिक के नाम बताए. इसके बाद खजूरी खास फ्लाईओवर पर पुलिस ने जाल बिछाया.

पुलिस टीम को कुचलने की कोशिश

दोनों बदमाश बलेनो कार से पहुंचे और पुलिस टीम को कुचलने की कोशिश भी की, जिसमें एएसआई प्रमोद घायल हो गए. लेकिन पुलिस ने हिम्मत दिखाकर कार रोक ली और दोनों को पकड़ लिया. आरोपियों के कब्जे से पुलिस को भारी मात्रा में माल बरामद हुआ. जिसमें 37 किलो चांदी, 200 ग्राम शुद्ध सोना (229 ग्राम 22 कैरेट) और ₹1,86,000 नकद शामिल है. लूट में इस्तेमाल हुई टीवीएस अपाचे बाइक, बलेनो कार और एक स्कूटी भी बरामद की गई.

गिरफ्तार आरोपियों में से प्रदीप पहले भी कई मामलों में जेल जा चुका है. उस पर हत्या के प्रयास, हथियार और लूट जैसे गंभीर केस दर्ज हैं. तीनों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और चौथा साथी प्रदीप उर्फ गोलू फरार है, जिसकी तलाश जारी है. पुलिस का कहना है कि यह गिरोह दिल्ली-एनसीआर में कई और वारदातों को अंजाम दे चुका है.

