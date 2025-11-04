नोटों की बारिश होगी... झांसा देकर पब्लिक को लूटने वाले 10 लोग गिरफ्तार

तंत्र-मंत्र और अंधविश्वास के नाम पर लोगों को ठगने के कैसे-कैसे अनोखे तरीके ईजाद किए जाते हैं, बेंगलुरु का मामला इसकी नई मिसाल है. पुलिस ने यहां एक गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो 'धनवर्षा' का झांसा देकर 2000 के बंद हो चुके नोट लोगों से इकट्ठा करता था, फिर उसके सीरियल नंबर बदलकर बैंकों में जमा करवा देता था. पुलिस अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार करके 18 लाख रुपये कीमत के दो-दो हजार रुपये के नोट बरामद कर चुकी है.

RBI मैनेजर की शिकायत से खुली पोल

मामले का खुलासा तब हुआ, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर की तरफ से 17 अक्टूबर 2025 को शिकायत दर्ज कराई गई. शिकायत में 2-2 हजार के नोटों के सीरियल नंबर और सीरीज कोड में गड़बड़ी की बात कही गई. हलासुरु गेट पुलिस ने जांच शुरू की और 24 अक्टूबर को क्यूबनपेट इलाके से पहला आरोपी गिरफ्तार किया. उसने बताया कि उसने कमीशन लेकर 40 हजार रुपये के पुराने नोट बैंक में जमा कराए थे. उसकी निशानदेही पर मैसुरू बैंक सर्कल के पास से दो और लोग गिरफ्तार किए गए.

2000 के नोटों से धनवर्षा का देते थे झांसा

मामले की गहराई से तहकीकात की गई तो चौंकाने वाली बात सामने आई. पुलिस के मुताबिक, आरोपी लोगों को झांसा देते थे कि अगर वो 2018 में छपे M, N, O, P और G सीरीज के 2000 के नोटों से 'खास पूजा' करवाएंगे तो उनके ऊपर 'नोटों की बारिश' होगी और उनका पैसा कई सौ गुना बढ़ जाएगा. इस 'धनवर्षा' के लालच में कई लोग अपने पुराने नोट देकर ठगी का शिकार हो गए.

10 आरोपी गिरफ्तार, 18 लाख बरामद

इसके बाद पुलिस ने ठगी गिरोह से जुड़े कई और आरोपियों को गिरफ्तार किया. 25 अक्टूबर को तीन आरोपियों को मैजेस्टिक बस स्टैंड से पकड़ा गया. इनके पास से 8 लाख रुपये बरामद हुए. बताया गया कि ये नोट खास पूजा के नाम पर ठगी से इकट्ठा किए गए थे और बैंकों में जमा कराए जाने थे.

आंध्र प्रदेश से भी 28 अक्टूबर को तीन अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करके 6 लाख रुपये कीमत के दो-दो हजार के नोट बरामद किए गए. यशवंतपुर से भी एक आरोपी पकड़ा गया, जो खास टूल्स की मदद से नोटों के सीरियल नंबर और साल बदलता था. उसके घर से 6 लाख के नकली नोट भी बरामद किए गए.

इस तरह बेंगलुरु पुलिस इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार करके कुल 18 लाख के नोट जब्त कर चुकी है. आरोपियों को अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. एक महिला आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है.