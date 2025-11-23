नागपुर में तेज रफ्तार कार की टक्कर से 2 महिलाओं की मौत, गुस्साए लोगों ने की गाड़ी में आग लगाने की कोशिश

- नागपुर के रामटेक के पास कांद्री माइन क्षेत्र में दो खेतिहर मजदूर महिलाओं की कार से टक्कर लगने से मौत
- मृतकों के नाम मंदा उपासे और प्रमिला शेंद्रे हैं, जो पैदल खेत में काम पर जा रही थीं
- तेज रफ्तार कार में सवार तीन आरोपी टोल के पास कार छोड़कर भाग गए थे, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया
महाराष्ट्र के नागपुर के रामटेक के पास कांद्री माइन क्षेत्र में एक तेज़ रफ़्तार कार की चपेट में आने से दो खेतिहर मज़दूर महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई. मृतक महिलाओं के नाम मंदा उपासे (49) और प्रमिला शेंद्रे (41) हैं. जब ये दोनों महिलाएं पैदल खेत में काम पर जा रही थीं, तभी कार ने उन्हें ज़ोरदार टक्कर मार दी.
दुर्घटना के बाद इलाके में तनाव पैदा हो गया. गुस्साए नागरिकों ने कार को आग लगाने की कोशिश भी की, लेकिन स्थानीय लोगों ने तुरंत आग बुझा दी. कार में सवार कुणाल अहुजा, प्रशांत निसवानी और चालक सागर ठाकुर दुर्घटना के बाद कार को टोल के पास छोड़कर भाग गए थे. पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है.
प्रदर्शनकारियों ने क्षेत्र में डिवाइडर हटाए जाने से बढ़ रही दुर्घटनाओं और स्ट्रीट लाइटों की कमी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर अपनी नाराज़गी व्यक्त की. रामटेक के उपविभागीय पुलिस अधिकारी (SDPO) रमेश बरकतें अपनी टीम के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति को संभाला.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं