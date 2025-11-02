भारतीय टीम जिस चीज को बनाती है 'ब्रह्मास्त्र', उसी कमजोरी को मजबूती में बदलने की कोशिश कर रहै है अफ्रीकी स्टार

दक्षिण अफ्रीका के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज जुबैर हमजा भारत के खिलाफ होने वाली दो टेस्ट मैच की श्रृंखला में स्पिन गेंदबाजों का सामना करने के लिए कड़ी तैयारी कर रहे हैं उन्हें और उनका मानना है कि यहां दो चार दिवसीय मैच इसके लिए आदर्श शुरुआत हैं. हमजा ने दक्षिण अफ्रीका ए की तरफ से भारत ए के खिलाफ पहले चार दिवसीय मैच की पहली पारी में 109 गेंदों पर 66 रन बनाए और इसके बाद दूसरी पारी में 30 गेंदों पर 37 रन की तेज पारी खेली. हमजा ने पहले चार दिवसीय मैच के दौरान कहा, 'रन बनाना हमेशा अच्छा लगता है. मैं अपनी बल्लेबाजी पर काफी काम कर रहा हूं. मैं स्पिन को अच्छी तरह से खेलने और उसको खेलने के लिए विभिन्न तरीके अपनाने पर ध्यान दे रहा हूं.' दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा और हमजा सीनियर टीम के दो ही ऐसे खिलाड़ी हैं जो इन मैच में खेल रहे हैं.

हमजा को दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला में रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव और वाशिंगटन सुंदर की भारतीय स्पिन तिकड़ी का सामना करना है और केपटाउन के इस खिलाड़ी ने कहा कि वह इसके लिए तैयारी कर रहे हैं. उन्होंने कहा, 'मैं पहले भी इस तरह की परिस्थितियों में खेल चुका हूं इसलिए मेरे पास थोड़ा अनुभव है और मुझे उम्मीद है कि इससे मदद मिलेगी. बात सिर्फ गेंद तक सही तरह से पहुंचने की है और मैं इसी पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं. अगर गेंद टर्न लेती है तो मुझे अपनी रणनीति बदलनी पड़ सकती है. हो सकता है कि तब मैं स्वीप करने पर ध्यान दूं.'

हमजा ने कहा कि वह उन कुछ पूर्व दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों के संपर्क में भी हैं, जिन्हें भारतीय परिस्थितियों में खेलने का अनुभव है. उन्होंने कहा, 'मैं कड़ा अभ्यास कर रहा हूं और उन लोगों के संपर्क में हूं जो इस तरह की परिस्थितियों में अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं. इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले छह वर्षों (2019 में उनकी भारत यात्रा के बाद से) में मैं जितना सीख सकता हूं, सीख रहा हूं. मुझे लगता है कि मैं अच्छी स्थिति में हूं और स्पिन गेंदबाजों की चुनौती के लिए तैयार हूं.'

हमजा 2019 में दक्षिण अफ्रीका की टीम के साथ भारत के दौरे पर आए थे और उन्होंने रांची टेस्ट में हिस्सा लिया था. इस टेस्ट की पहली पारी में उन्होंने 62 रन की शानदार पारी खेली थी लेकिन दूसरी पारी में वह खाता भी नहीं खोल पाए थे. हमजा ने इसके साथ ही उम्मीद जताई कि दक्षिण अफ्रीका की महिला टीम रविवार को नवी मुंबई में भारत को हराकर विश्व कप जीतेगी.

उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि यह शानदार है. हमें पूरा विश्वास है कि हमारी टीम ट्रॉफी जीतने में सफल रहेगी. हम सब उनका हौसला बढ़ा रहे हैं और रविवार को भी हम ऐसा ही करेंगे.'

