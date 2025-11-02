विराट कोहली नहीं, अब दुनिया बाबर आजम को रखेगी याद, बनाया गजब का रिकॉर्ड, टॉप 5 में दिग्गजों की भरमार

Babar Azam Breaks Virat Kohli Big Record: पाकिस्तानी स्टार बल्लेबाज बाबर आजम ने इतिहास रच दिया है. वह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार 50+ की पारी खेलने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं. खास मामले में उन्होंने किसी और को नहीं, बल्कि भारतीय दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली को पछाड़ा है. कोहली ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 2010 से 2024 के बीच शिरकत करते हुए 39 बार 50+ की पारी खेली थी. वहीं दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए 3 मैचों की टी20 सीरीज के आखिरी टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में अर्धशतक लगाते हुए बाबर ने उन्हें पीछे छोड़ दिया है. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बाबर आजम के नाम अब कुल 40 बार 50+ पारी खेलने का रिकॉर्ड है.

आखिरी टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में खूब चला बाबर का बल्ला

पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए 3 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का आखिरी मुकाबला 1 नवंबर को गद्दाफी स्टेडियम में खेला गया. जहां पाक टीम 6 गेंद शेष रहते 4 विकेट से बाजी मारने में कामयाब रही. विपक्षी टीम की तरफ से जीत के लिए मिले 140 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए बाबर आजम का बल्ला खूब चला. उन्होंने अपनी टीम की तरफ से तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए कुल 47 गेंदों का सामना किया. इस बीच 144.68 की स्ट्राइक रेट से 68 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले से 9 चौके देखने को मिले.

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 50+ पारी की पारी खेलने वाले दुनिया के टॉप 5 बल्लेबाज

40 - बाबर आजम - पाकिस्तान

39 - विराट कोहली - भारत

37 - रोहित शर्मा - भारत

31 - मोहम्मद रिजवान - पाकिस्तान

29 - डेविड वॉर्नर - ऑस्ट्रेलिया

पाकिस्तान ने सीरीज पर 2-1 से जमाया कब्जा

बात करें पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए 3 मैचों के सीरीज के बारे में तो इस सीरीज को पाक टीम 2-1 से अपने नाम करने में कामयाब रही. सीरीज का पहला मुकाबला अफ्रीका ने 55 रनों से अपने नाम किया था. उसके बाद पाक टीम दूसरे मैच को 9, जबकि तीसरे मैच को 4 विकेट से अपने नाम करने में कामयाब रही.

