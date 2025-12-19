विज्ञापन

'सामी सामी' पर रश्मिका मंदाना का डांस देख गोविंदा से नहीं हुआ कंट्रोल, स्टेज पर आकर किया ऐसा डांस, एक्ट्रेस ने जोड़ लिए हाथ

Viral Video: वीडियो में रश्मिका डांस के साथ ही इतने कमाल के एक्सप्रेशन्स देती दिख रही हैं कि गोविंदा भी कुछ पल तो बस उन्हें देखते ही रह जाते हैं.

नई दिल्ली:

साउथ से लेकर बॉलीवुड तक अपनी पहचान बना चुकीं अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने फिल्म पुष्पा: द राइज के बाद जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की. फिल्म में ‘सामी सामी' गाने पर उनके डांस मूव्स और दिलकश मुस्कान ने उन्हें पूरे देश का नेशनल क्रश बना दिया. हाल ही में, रश्मिका का एक पुराना वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो बॉलीवुड के डांस आइकन गोविंदा के साथ मंच पर थिरकती नजर आ रही हैं. इस वीडियो पर फैंस जमकर प्यार बरसा रहे हैं. टाइम की बात करें तो 30.36 से दोनों का यह मजेदार डांस स्टार्ट है.

डांस रियलिटी शो में रश्मिका की मौजूदगी

यह वीडियो मशहूर डांस रियलिटी शो डीआईडी सुपर मॉम्स 3 का है, जहां रश्मिका अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए पहुंची थीं. शो के स्पेशल गेस्ट और जज थे गोविंदा, जिनके साथ रश्मिका ने डांस का मंच शेयर किया. इस मौके पर रश्मिका ने गोल्डन कलर का खूबसूरत लहंगा पहना हुआ था, जिसमें उनका लुक बेहद एलीगेंट और ग्रेसफुल लग रहा था.

'सामी सामी' पर थिरकीं रश्मिका

स्टेज पर रश्मिका ने अपने सुपरहिट सॉन्ग ‘सामी सामी' पर परफॉर्म किया. उन्होंने पहले गोविंदा को अपने सिग्नेचर स्टेप्स सिखाए, और फिर गोविंदा ने भी अपने अंदाज में उन्हीं स्टेप्स को फॉलो किया. रश्मिका के क्यूट एक्सप्रेशन्स और एनर्जेटिक डांस मूव्स ने सभी का दिल जीत लिया. वीडियो में एक पल ऐसा भी आता है जब गोविंदा, रश्मिका की अदाओं में इतने खो जाते हैं कि कुछ समय तक बस उन्हें देखते ही रहते हैं. जब गोविंदा डांस करना शुरू करते हैं, तो रश्मिका उन्हें प्रणाम करती हैं.

फैंस का जीता दिल 

वीडियो को अब तक हजारों लाइक्स और ढेरों कमेंट्स मिल चुके हैं. एक यूज़र ने लिखा, “रश्मिका और गोविंदा की केमिस्ट्री ने दिल जीत लिया.” वहीं एक अन्य फैन ने कमेंट किया, “गोविंदा अब भी डांस के किंग हैं, और रश्मिका उनकी परफेक्ट जोड़ीदार.”

