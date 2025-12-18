विज्ञापन
'सारे मैच केरल में नहीं करा सकते...' : थरूर-राजीव शुक्ला के बीच संसद में मजेदार बातचीत का वीडियो वायरल

थरूर ने बीसीसीआई से अपील की कि शेड्यूल बनाते वक्त मौसम और प्रदूषण को गंभीरता से लिया जाए. उन्होंने कहा कि यह कोई मजाक नहीं है, बल्कि खिलाड़ियों और दर्शकों दोनों के हित से जुड़ा मामला है.

लखनऊ में भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच अत्यधिक कोहरे के कारण रद्द होने के बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बीसीसीआई उपाध्यक्ष और सांसद राजीव शुक्ला के साथ हंसी-मजाक करते हुए कहा कि यह मैच केरल में होना चाहिए था. इस पर राजीव शुक्ला ने भी प्रतिक्रिया दी.

शशि थरूर ने कहा कि उनका तर्क बिल्कुल सीधा है. अगर दिसंबर और जनवरी में मैच कराने हैं तो उन्हें साउथ इंडिया में शेड्यूल किया जाना चाहिए. उन्होंने खास तौर पर अपने संसदीय क्षेत्र तिरुवनंतपुरम का जिक्र करते हुए कहा कि वहां एक शानदार स्टेडियम है और केरल पूरी तरह से मैचों की मेजबानी के लिए तैयार है. साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि साल के आखिरी दिनों में महिला क्रिकेट टीम तिरुवनंतपुरम में खेलने वाली है, जिससे साफ है कि वहां हालात क्रिकेट के लिए अनुकूल रहते हैं.

थरूर ने बीसीसीआई से अपील की कि शेड्यूल बनाते वक्त मौसम और प्रदूषण को गंभीरता से लिया जाए. उन्होंने कहा कि यह कोई मजाक नहीं है, बल्कि खिलाड़ियों और दर्शकों दोनों के हित से जुड़ा मामला है. उनका कहना है कि दक्षिण भारत में न तो इतना कोहरा होता है और न ही प्रदूषण की समस्या ज्यादा रहती है, इसलिए वहां बॉल भी साफ दिखाई देती है और खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं.

इसी दौरान शशि थरूर ने राजीव शुक्ला को रोकते हुए कहा कि जनवरी में नॉर्थ इंडिया में मैच रखने की बजाय केरल में मैच कराए जाने चाहिए. इस पर राजीव शुक्ला ने जवाब दिया कि यह सिर्फ केरल की बात नहीं है, बल्कि शेड्यूलिंग में यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच उत्तर भारत में मैच न हों. उन्होंने यह भी कहा कि मैच रोटेशन पॉलिसी के तहत होते हैं और सारे मैच केरल में शिफ्ट नहीं किए जा सकते. इस पर थरूर ने मुस्कराते हुए कहा कि यही तो सबके लिए अच्छा होगा.

