क्रॉली का धमाका, यशस्वी, डकेट सबको छोड़ दिया पीछे, ये कारनामा करने वाले बने दुनिया के पहले ओपनर

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच जारी 5 मैचों की द एशेज सीरीज का दूसरा मुकाबला 4 दिसंबर से ब्रिस्बेन में खेला जा रहा है. जहां पहले ही दिन इंग्लिश सलामी बल्लेबाज जैक क्रॉली (76) (Zak Crawley) ने उम्दा बल्लेबाजी करते हुए एक विशेष उपलब्धि हासिल कर ली है. वह 2020 के बाद से टेस्ट क्रिकेट में ओपनर के तौर पर सबसे ज्यादा 50+ की पारी खेलने वाले दुनिया के पहले सलामी बल्लेबाज बन गए हैं. खास मामले में उन्होंने किसी और को नहीं श्रीलंकाई दिग्गज दिमुथ करुणारत्ने (Dimuth Karunaratne) को पीछे छोड़ा है. करुणारत्ने ने टेस्ट क्रिकेट में 2020 के बाद से ओपनर के तौर पर 21 बार 50+ की पारी खेली थी, जबकि ब्रिस्बेन टेस्ट की पहली पारी में 50+ रन बनाते हुए क्रॉली ने उन्हें पीछे छोड़ दिया है. खबर लिखे जाने तक क्रॉली ने टेस्ट क्रिकेट में 2020 के बाद से ओपनर के तौर पर 22 बार 50+ की पारी खेली है.

टॉप 4 में यशस्वी जायसवाल और बेन डकेट भी शामिल

टॉप 4 में भारतीय स्टार सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और इंग्लिश बल्लेबाज बेन डकेट का भी नाम शामिल है. जिन्होंने 2020 के बाद से ओपनर के तौर पर टेस्ट क्रिकेट में 20-20 बार 50+ की पारी खेली है. जायसवाल ने इस आंकड़े को 53, जबकि डकेट ने 65 पारियों में हासिल किया है.

2020 के बाद से टेस्ट क्रिकेट में ओपनर के तौर पर सर्वाधिक 50+ की पारी खेलने वाले खिलाड़ी

22* - जैक क्रॉली (इंग्लैंड) - 97 पारी

21 - दिमुथ करुणारत्ने (श्रीलंका) - 66 पारी

20 - यशस्वी जायसवाल (भारत) - 53 पारी

20 - बेन डकेट (इंग्लैंड) - 65 पारी

