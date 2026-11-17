जहीर खान के साले साहब शिवजीत घाटगे की शादी जयपुर के चौमूं में चल रही है. जहां बॉलीवुड सेलेब्स से लेकर क्रिकेटर्स तक का जमावड़ा देखने को मिल रहा. शिवजीत के शादी में भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर आशीष नेहरा और पार्थिव पटेल भी अपनी मौजूदगी से चार चांद लगा रहे हैं. यहीं नहीं नेहरा और पार्थिव की पत्नियां भी वहां उपस्थित हैं.

बॉलीवुड अभिनेत्री सागरिका घाटगे के भाई हैं शिवजीत घाटगे

शिवजीत घाटगे बॉलीवुड अभिनेत्री सागरिका घाटगे के भाई हैं. जहीर खान और सागरिका की शादी 23 नवंबर साल 2017 में हुआ था. उन्होंने चमक-दमक और शोर शराबे से दूर सादगी के साथ रजिस्टर्ड (कोर्ट) मैरिज की थी. हालांकि, इसके बाद उन्होंने मुंबई के ताज महल पैलेस में एक भव्य रिसेप्शन पार्टी दी. जहां कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई थीं.

जहीर खान बन चुके हैं पिता

जहीर खान और सागरिका को पिछले साल ही यानी कि 2025 में माता-पिता बनने का सौभाग्य मिला. अप्रैल माह में सागरिका ने एक बच्चे को जन्म दिया. जिसका नाम उन्होंने फतेहसिंह खान रखा है. जिसका मतलब होता है 'विजयी शेर'.

आईपीएल 2027 में बतौर कोच नजर आएंगे जहीर

जहीर खान आईपीएल 2027 में बतौर कोच हेड कोच नजर आएंगे. उन्हें चेन्नई सुपर किंग्स ने विशेष जिम्मेदारी दी है. जहीर से पहले सीएसके के हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग थे.

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