CBSE के लाखों छात्रों ने डेटशीट जारी होने के बाद बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी तेज कर दी है. इसी बीच बोर्ड की तरफ से हैरिटेज इंडिया क्विज की शुरुआत भी होने जा रही है. इस क्विज में भारत समेत दुनिया के बाकी देशों में स्थित सीबीएसई स्कूल भी हिस्सा ले सकते हैं. हर स्कूल की टीमें क्विज में शामिल होंगीं और आखिर में विनर का ऐलान किया जाएगा. इस साल की थीम 'फूड कल्चर ऑफ इंडिया' को रखा गया है. क्विज में इसी थीम से 25 प्रतिशत सवाल पूछे जाएंगे. जीतने वाली टीम को 25 हजार रुपये का इनाम दिया जाएगा.

इस विषय पर होंगे बाकी सवाल

सीबीएसई की तरफ से बताया गया है कि बाकी 75 प्रतिशत सवाल भारतीय इतिहास और सांस्कृतिक विरासत के तमाम पहलुओं से पूछे जाएंगे. इसके लिए 10वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों की टीम हिस्सा ले सकती है. हर टीम में तीन छात्र होंगे.

ये है आखिरी तारीख

स्कूलों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 25 नवंबर 2026 बताई गई है. इसके बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा. क्विज कुल तीन चरणों में आयोजित होगा. पहले चरण में ऑनलाइन टेस्ट होगा. इसमें 50 मिनट की लिखित परीक्षा होगी और नेगेटिव मार्किंग नहीं है. हर रीजन से टॉप-6 टीमों को अगले दौर के लिए चुना जाएगा. इसके बाद दूसरे राउंड में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सवाल पूछे जाएंगे. इसके साथ ही सेमीफाइनल तक टीम पहुंच जाएगी. आखिर में दिल्ली स्थित सीबीएसई ऑफिस में सेमीफाइनल और फाइनल होगा.

किसे कितना मिलेगा इनाम?

फाइनल जीतने वाली टीम को 25,000 रुपये के साथ ट्रॉफी दी जाएगी

दूसरे नंबर पर आने वाली टीम को 15,000 रुपये मिलेंगे

तीसरे नंबर की टीम को 10 हजार का इनाम दिया जाएगा

चौथे स्थान पर आने वाली टीम को 8 हजार रुपये मिलेंगे

सीबीएसई की तरफ से बताया गया है कि नेशनल सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करने वाली टीमों को सबसे छोटे रूट का घरेलू हवाई किराया या सेकेंड एसी रेल किराया दिया जाएगा. हालांकि रहने-खाने का खर्च स्कूल को खुद उठाना होगा.

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