शुभमन गिल की बादशाहत खत्म, किसने गुरूर किया चकनाचूर? 2025 में इन 5 खिलाड़ियों ने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन

Shai Hope, New Zealand vs West Indies: साल 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में शुभमन गिल (Shubman Gill) पीछे हो गए हैं. 26 वर्षीय स्टार बल्लेबाज को किसी और नहीं, बल्कि वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के होनहार बल्लेबाज शाई होप (Shai Hope) ने पीछे छोड़ा है. होप के बल्ले से जारी साल में तीनों फॉर्मेट में मिलाकर 1749 रन निकले हैं. उनसे पहले यह विशेष उपलब्धि गिल के नाम दर्ज थी. जिन्होंने जारी साल में 1736 रन बनाए हैं. मगर न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी दूसरे टेस्ट मुकाबले की पहली पारी में 48 रन बनाते हुए होप ने उन्हें पीछे छोड़ दिया है.

टॉप 5 में ये स्टार क्रिकेटर शामिल

खबर लिखे जाने तक टॉप 5 में शाई होप (1749) फिलहाल पहले पायदान पर हैं. उसके बाद शुभमन गिल (1736) का नाम आता है. तीसरे स्थान पर जिम्बाब्वे के क्रिकेटर ब्रायन बेनेट का नाम आता है. जिन्होंने जारी साल में 1585 रन बनाए हैं. चौथे स्थान पर पाकिस्तान के टी20 फॉर्मेट के कप्तान आगा सलमान हैं. आगा के बल्ले से जारी साल में 1569 रन निकले हैं. टॉप 5 में आखिरी पायदान पर इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट का नाम आता है. जिन्होंने 1540 रन बनाए हैं.

2025 में तीनों फॉर्मेट में मिलाकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

1749 रन - शाई होप - वेस्टइंडीज

1736 रन - शुभमन गिल - भारत

1585 रन - ब्रायन बेनेट - जिम्बाब्वे

1569 रन - आगा सलमान - पाकिस्तान

1540 रन - जो रूट - इंग्लैंड

2025 में शाई होप का प्रदर्शन

खबर लिखे जाने तक 2025 में शाई होप ने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम की तरफ से 41* मैच खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 47 पारियों में 42.63 की औसत से 1748 रन निकले हैं. होप का बल्ले से क्रिकेट प्रेमियों को इस दौरान 5 शतक और 9 अर्धशतक देखने को मिले हैं. ये रन उन्होंने 85.18 की स्ट्राइक रेट से बनाए हैं.

