रोहित शर्मा कितने साल तक खेल सकते हैं क्रिकेट? योगराज सिंह के बयान से मची खलबली

Yograj Singh Big Statement: इतिहास के सर्वश्रेष्ठ कप्तानों में शुमार रोहित शर्मा को लेकर पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह ने बड़ा बयान दिया है. दरअसल, कई पूर्व क्रिकेटरों का मानना है कि 'हिटमैन' शर्मा को वनडे प्रारूप से भी संन्यास ले लेना चाहिए. जिससे युवा खिलाड़ियों को टीम में जगह मिल सके. मगर योगराज इस बात से अलग विचार रखते हैं. उनका मानना है कि भारतीय टीम को रोहित शर्मा की जरूरत है. वह 45 साल की उम्र तक क्रिकेट खेल सकते हैं.

न्यूज 18 क्रिकेटनेक्स्ट के साथ हुई बातचीत के दौरान योगराज ने कहा, 'रोहित शर्मा वो इंसान हैं. जिनके बारे में बहुत सारे लोग बकवास करते हैं. मैंने एक दिन कहा था. वो मेरे खिलाड़ी होंगे, वो खिलाड़ी, मेरा आदमी है.'

Yograj Singh said, "the BCCI should ask Rohit Sharma to play another 5 years for India. He has that class that he can play cricket till 45 age". (CricketNext). pic.twitter.com/IC9pIdHJQb — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) August 15, 2025

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए योगराज ने कहा, 'जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की है. एक तरफ उनकी बल्लेबाजी, दूसरी तरफ टीम के अन्य खिलाड़ी. एक तरफ उनकी पारी और दूसरी तरफ बाकी दुनिया.'

पूर्व क्रिकेटर ने कहा, 'रोहित का क्लास है. आप कह सकते हैं कि टीम इंडिया को रोहित की पांच साल और जरूरत है. कृपया देश के लिए और काम कीजिए. अपने फिटनेस से लेकर दूसरी चीजों पर. उनके ऊपर चार आदमी लगाईए. उन्हें प्रत्येक सुबह 10 किलोमीटर दौड़ाइए. वह चाहे तो 45 की उम्र तक खेलने का दमखम रखते हैं.'

आपको बता दें कि रोहित शर्मा टी20 और टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं. मगर वनडे प्रारूप में अब भी सक्रीय हैं. लेकिन कुछ पूर्व क्रिकेटरों को लगता है कि उन्हें वनडे से भी संन्यास ले लेना चाहिए. क्योंकि उनकी उम्र 38 साल हो गई है. अगले वर्ल्ड कप तक वह 40 के हो जाएंगे. ऐसे में समय रहते दूसरे युवा खिलाड़ियों को आगामी टूर्नामेंट के लिए तैयार किया जा सके.

